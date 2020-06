Markkleeberg

Der große, grüne Garten der Kita Weltentdecker, 2013 am Festanger in Trägerschaft des Deutsche Rote Kreuz eröffnet, hat ein neues Spielgerät zum Klettern, Balancieren auf einem Wackelsteg, Rutschen und Toben bekommen. Möglich machte dies eine großzügige Spende an das DRK.

Aufbau in der Corona-Pause

„Wir haben uns mit der Stadt zusammengesetzt und überlegt, wo wir das für den Nachwuchs bestimmte Geld am sinnvollsten einsetzen können“, erzählte DRK-Vorstand Jens Bruske. Die Entscheidung viel schnell – 20 000 Euro wurden investiert und die Kinder sind begeistert. „Wir freuen uns alle riesig über das neue Herzstück unseres Garten“, sagt Kita-Leiterin Tina Stolle. „Die Corona-Zeit wurde sinnvoll für den Aufbau genutzt“, erklärte Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). Er habe immer wieder durch den Zaun gelinst und sich vom zügigen Baufortschritt überzeugt.

Nachhaltig: Spielgerät aus der Gelben Tonne

„Die Investition ist sogar nachhaltig, denn das Spielgerät der Firma Westfalia ist umweltfreundlich aus recyceltem Kunststoff gebaut“, erläutert Bruske. Mehr als 80 Prozent des Materials komme aus der gelben Tonne. „Unsere Matschanlage, die wir seit fünf Jahren im Betrieb haben, stammt vom gleichen Hersteller. Wir haben damit nur gute Erfahrungen gemacht“, ergänzt Tina Stolle.

Von Gislinde Redepenning