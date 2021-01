Markkleeberg

Endlich gibt es Klarheit: Eltern, die ihr Kind aufgrund des aktuellen Lockdowns nicht in Krippe, Kindergarten, Hort oder in der Kindertagespflege betreuen lassen können, sollen dafür keine Elternbeiträge entrichten müssen – sofern der Landtag zustimmt. Zahlreiche Markkleeberger Eltern hatten das Thema in den sozialen Medien diskutiert und Anfragen an die Stadt gestellt.

Pauschale Erstattung bis 17. Januar

Die pauschale Erstattung der Monatsbeiträge gilt für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis 17. Januar. Sollten die Kitas weiterhin zu bleiben, erfolgt die Beitragserstattungen für jede Woche zu einem Viertel des jeweiligen Monatsbetrages.

Die Entscheidung der Staatsministerien für Finanzen und Kultus, des Sächsischen Städte- und Gemeindetages sowie des Landkreistages wird auch Christian Funke, Bereichsleiter für Schulen, Kitas und Sport in der Markkleeberger Stadtverwaltung, mit Erleichterung vernehmen – musste er sich doch vielen Anfragen stellen und konnte nichts weiter tun, als die Betroffenen in einen Elternbrief um Geduld zu bitten. Die Befreiung von den Entgelten gilt allerdings nur, wenn die Notbetreuung nicht in Anspruch genommen wird.

Stadtrat braucht nicht mehr entscheiden

Im Frühjahr habe der Freistaat Sachsen sehr schnell reagiert und die Übernahme der Kosten zugesagt. Ohne die einheitliche Regelung für die Erstattung von Elternbeiträgen hätte der Stadtrat sich dem Thema annehmen müssen, möglicherweise in der nächsten Sitzung am 20. Januar, so Pressesprecher Daniel Kreusch. Das ist nun nicht mehr nötig.

Von Gislinde Redepenning