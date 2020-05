Klarinettentrio spielt in Seniorenheimen gegen Einsamkeit und Tristesse

Markkleeberg/Markranstädt

Das Klarinettentrio der Sächsischen Bläserphilharmonie war unter der Woche in Markkleeberg unterwegs, um die Bewohner des Seniorendomizils am Schillerplatz sowie die des AWO Seniorenzentrums Markkleeberg mit einem 20-minütigen Konzert zu erfreuen. Die Begeisterung über die Abwechslung in einer Zeit ohne Besucher war groß.

100 Altenheim-Konzerte in zwei Landkreisen

Bernhard Lindemann, Andreas Treffurth und Maksym Barabakh erhielten viel Applaus, das ältere Publikum war gerührt. „Die Tochter eines Bewohners hat uns mit Tränen in den Augen gedankt“, berichtete Orchestermanagerin Barbara Venetikidou. Man sei gegenwärtig in 20 Städten unterwegs. Das sei momentan die einzige Möglichkeit, mit dem Publikum in Kontakt zu treten – natürlich ohne Gage. „Alle geplanten Konzerte mit dem großen Orchester mussten ja wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden“, schilderte sie.

Die Zwangspause wird also genutzt. „Wir fahren in der schweren Zeit in kleineren Gruppen vom Duett bis zum Quintett in unserem Kulturraum in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen zu rund 100 Altenheim-Konzerten“, sagte Barbara Venetikidou. „Vorher fragen wir bei den jeweiligen Kommunen an, weil wir eine Genehmigung der Ordnungsämter benötigen. Dabei stoßen wir mit unserem Angebot ausnahmslos auf Freude und Dankbarkeit.“

Musiker in Kurzarbeit und im Homeoffice

Ansonsten geht es den Orchester-Mitgliedern wie vielen in dieser Zeit: Sie sind in Kurzarbeit und im Homeoffice. Posaunist Michael Peukert, der ein Faible für Videoproduktionen hat, dreht und schneidet Filme der Bläserphilharmonie fürs Internet zusammen. Zu sehen sind sie bei Youtube und auf der Homepage www.saechsische-blaeserphilharmonie.de. Dort präsentiert sich beispielsweise Maksym Barabakh, einer der jüngsten Musiker. Er stammt aus der Ukraine und ist seit März mit von der Partie.

Die musikalische Unterhaltung in der Zeit zu Hause erlaubt über den Bildschirm einen ganz privaten Blick in die Wohnzimmer mancher Musiker und verkürzt die Wartezeit, bis öffentliche Veranstaltungen wieder möglich sind. „Wir stehen in Kontakt mit unseren treuesten Veranstaltern und hoffen, bald kleinere Kammerkonzerte vor einem begrenzten Publikum geben zu können“, betonte Orchestermanagerin Barbara Venetikidou.

Freude auch in Markranstädt

Strahlende Gesichter auch in zwei Seniorenheimen in Markranstädt einen Tag später: Denn in der Stadt am See ließ sich das Klarinettentrio der Sächsischen Bläserphilharmonie ebenfalls blicken. „Ich freue mich, dass sich das Ensemble zur Verfügung gestellt hat, um unseren Seniorinnen und Senioren ein Ständchen zu bringen“, sagte Markranstädts Bürgermeister Jens Spiske (parteilos). „Die älteren Leute sind ja in besonderem Maße von der Corona-Krise betroffen.“ Da sei das Gastspiel eine schöne Geste.

Der Auftritt zauberte den Seniorinnen und Senioren dann auch ein Lächeln ins Gesicht. Insbesondere, als die drei Musiker altbekannte Volkslieder zum Mitsingen boten, wippten und sangen die älteren Herrschaften mit. „Es war eine wirklich gelungene Sache“, freute sich Spiske. „Ich bin mir sicher, dass es allen gut gefallen hat.“

Von Gislinde Redepenning und Linda Polenz