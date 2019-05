Markkleeberg

Pünktlich zum Auftakt der 7-Seen-Wanderung am Freitag vor dem Rathaus Markkleeberg lugte die Sonne zwischen den Wolken hervor. Dennoch war vor allem den Langstreckenwanderern klar: Es wird kühl, vor allem in den Nachtstunden. Sie hatten sich Wärmendes zum drüber- oder darunterziehen in die Rucksäcke gepackt.

Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) begrüßte die Wanderfreunde, unter ihnen Wolfgang Flohr, den Initiator der Veranstaltung. Als er das Ereignis 2004 ins Leben gerufen hat, trafen sich 180 sportlich Ambitionierte. Inzwischen liegt die Organisation in den Händen der Sportfreunde Neuseenland, die erneut mit einem Teilnehmerrekord aufwarten können und mit knapp 7000 Meldungen rechnen.

Dietmar Berndt, Bürgermeister der Stadt Böhlen, gab den ersten Startschuss zur Mondscheintour Ost über 19 Kilometer. Bestens gelaunt liefen die Damen in der ersten Reihe los – mit einem Sekt oder Prosecco zur Stärkung.

Stadtfanfarenzug schickt Wanderfreunde auf die Strecke

Zu den Klängen des Markkleeberger Stadtfanfarenzugs machten sich die 500 Teilnehmer der lange komplett ausgebuchten Maikäfertour auf den Weg – unter den vielen Kindern waren allein 145 der Leipziger Kita Lichtenbergweg. Das Besondere: Es warteten mehrere Überraschungen mit Staunen und zum Mitmachen auf die kleinen Wanderer.

Viele freiwillige Helferinnen und Helfern sorgten die ganze Nacht hindurch fürs Wohl und Wehe der Wanderer. Sie bestückten beispielsweise mit dem Auto Verpflegungs- und Kontrollpunkte. Zu ihnen gehören Ramona Spalteholz, Anke Kuhnert und Uwe Brauer. „Wir sind schon viele Jahre dabei, die Nacht wird lang und kalt“, weiß das Trio. „Trotzdem freuen wir uns, wieder mitzumachen. Das Feedback, das wir von den Wanderern bekommen, ist immer positiv.“ So manchen Wiederholungstäter erkenne man aus den Vorjahren. Und für aufkeimende Müdigkeit bleibe gar keine Zeit, es sei rund um die Uhr etwas zu tun.

Von Gislinde Redepenning