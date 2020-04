Kommt neues Helmholtz-Forschungszentrum an den Störmthaler See?

Großpösna

Im Leipziger Süden soll ein international vernetztes Forschungsinstitut entstehen, das sich mit den praktischen Folgen des Klimawandels befasst. Falls das Bundesforschungsministerium diesem Projekt zustimmt, fassen das Helmholtz-Umweltforschungszentrum Leipzig (UFZ) sowie der Landkreis Leipzig die Magdeborner Halbinsel am Störmthaler See als Standort für den neuen Campus ins Auge. Das dann neue Institut mit mittelfristig rund 500 Mitarbeitern aus verschiedenen Ländern soll als weltweit erstes Anpassungsstrategien an den Klimawandel bis zur konkreten Umsetzung entwickeln – unter anderem für die Bereiche Landwirtschaft, Städtebau sowie Wasser- und Energieversorgung. Für Planung und Bau müssten bis zu 60 Millionen Euro investiert werden. Von der rund 90 Hektar großen Halbinsel würden auf einer noch nicht bestimmten Fläche bis zu zwölf Hektar, unter anderem für Versuchsflächen, beansprucht.

Offenes Verfahren

Mit einem neunseitigen Konzeptpapier bewirbt sich das UFZ in Bonn um die Neugründung eines solchen Institutes. Es soll den Namen Centre for Climate Action and Innovation Research & Engeneering (CLAIRE) tragen – zu deutsch: Zentrum für Klimamaßnahmen und Innovation – Forschung & Technik. „Wir sind Teilnehmer eines Wettbewerbes in einem noch offenen Verfahren. Wir können aber auf viele gute wissenschaftliche Argumente, die regionale Unterstützung sowie einen bereits avisierten Standort verweisen“, sieht Georg Teutsch, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des UFZ, zumindest gute Chancen für einen positiven Bescheid. Wenn es tatsächlich so kommt, sieht der 64-Jährige Leipzig als einen maßgeblichen internationalen Brennpunkt und Innovationsmotor in puncto Klimaanpassung. Als möglicher Baustart für das Projekt käme frühestens das Jahr 2022 in Betracht.

Hintergrund für den Vorstoß sind die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern über Kompensationen für den Braunkohleausstieg. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hatte unter anderem die Gründung zweier neuer Helmholtz-Forschungszentren in den betroffenen Braunkohlerevieren für den Freistaat durchgesetzt und als mögliches Thema bereits die Anpassung an den Klimawandel ins Gespräch gebracht.

Professor Georg Teutsch, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des UFZ Leipzig, ist Experte zum Thema Klimawandel und dessen Folgen. Quelle: André Kempner

Neue Geschäftsfelder

Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow ( CDU) sieht in der Ansiedlung „einer hervorragenden Forschungsinstitution“ eine große Chance und einen ganz konkreten Nutzen für regionale Unternehmen und die Wirtschaft im Freistaat: „Allein die Vielzahl der aus Forschungsergebnissen resultierenden Anwendungen eröffnet neue Geschäftsfelder und kann Basis für neue Geschäftsideen sein“, so Gemkow. Er sehe inhaltlich große Chancen und auch den Bedarf für eine solche Einrichtung in der Region. Die Folgen des Klimawandels würden alle Lebensbereiche betreffen und Strategien erfordern, wie sich Gesellschaft und Menschen an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen können. Sein Ministerium unterstütze das Projekt „CLAIRE“ mit einer Machbarkeitsstudie. Die Entscheidung zu konkreten Standorten gelte es aber abzuwarten, da der „wissenschaftsgeleitete Findungsprozess“ noch laufe, sagte der 41-Jährige gegenüber der LVZ.

Hohe Priorität für B-Plan

Landrat Henry Graichen ( CDU) sieht mit der Magdeborner Halbinsel im Landkreis Leipzig einen „hervorragenden und attraktiven Standort“ für das neue Forschungsinstitut. Bei einem positiven Bescheid seitens des Bundes hätte in seiner Behörde die Genehmigung des Bebauungsplanes ohne Zeitverzug hohe Priorität. Mit den künftigen Institutsmitarbeitern ginge auch eine Anbindung des Standortes an den Öffentlichen Personennahverkehr einher. „Nicht zuletzt bedeutet das für unsere Wirtschaftsförderung, Unternehmen der Region mit dem Helmholtz-Institut zu verknüpfen beziehungsweise im Zuge des Strukturwandels neue Geschäftsideen und Neugründungen zu fördern“, so Graichen. In dem zur Zukunft der Halbinsel laufenden Bürgerbeteiligungsverfahren sieht der 43-Jährige eine Chance, noch gute Hinweise zu erhalten: „Die Gemeinde kann im Bebauungsplan Dinge regeln, wie sie sich den Wissenschaftscampus vorstellt.“

Aufwertung der Region

Im Rathaus Großpösna wurde die Nachricht von der Ansiedlungsabsicht begeistert aufgenommen: „Das ist der Oberhammer, was Besseres kann uns nicht passieren. Als Wissenschaftlerin sage ich, dass ein Campus eine tolle Sache ist“, erklärt Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos). Die promovierte Physikerin sieht die thematische Ausrichtung als passend für die jetzige Zeit an und erwartet einen „neuen Impuls“ unter anderem für den Ausbau des Nahverkehrs in Großpösna – etwa mit der Aufwertung des Bahnhofes Oberholz sowie bei der Anbindung des Störmthaler Sees. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze und Unternehmen sowie der mögliche Zuzug bedeute eine Aufwertung für viele Orte im Landkreis. Dass die Nachricht von der Ansiedlungsabsicht mitten in das von der Gemeinde initiierte Bürgerbeteiligungsverfahren zur Zukunft der Halbinsel platzte, sieht die 59-Jährige als besondere Herausforderung: „Jetzt gilt es erst recht, dazu transparent und so schnell wie möglich zu kommunizieren. Es bleibt außerdem noch genügend Raum für weitere Ideen, jeder kann sich weiterhin einbringen.“ In dem teilweise schon am Donnerstag verteilten Gemeinde-Ortsblatt hatte sich Lantzsch vorbehalten, als erstes die Bewohner über die mögliche Ansiedlung zu informieren und die Zustimmung der Gemeinde zu erklären.

In der öffentlichen Mai-Sitzung des Gemeinderates sollen eine politische Absichtserklärung für diesen Standort sowie die Entwicklung eines städtebaulichen Entwurfs bis zum September 2020 beschlossen werden. Außerdem werde es in Abhängigkeit von der Corona-Lage so bald wie möglich eine Informationsveranstaltung mit Teutsch und Graichen zum geplanten Forschungszentrum geben.

