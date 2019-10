Klimakonzept für Markkleeberg wäre fast gescheitert

Markkleeberg

Mit den Unterlagen für 17 Tagesordnungspunkte im Gepäck, hatten sich die Markkleeberger Stadträte am Mittwochabend nicht nur gewichtsmäßig, sondern auch inhaltlich allerhand Arbeit mit in den Lindensaal gebracht. Erschwerend kam hinzu, dass das mit vielen neuen Rädchen versehene Getriebe wohl noch nicht richtig eingefahren ist.

So geriet der Motor bereits beim Anfahren ins Stottern, als Olaf Winne für die CDU/FDP-Fraktion beantragte, die Verabschiedung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Markkleeberg von der Tagesordnung zu nehmen. „Das Konzept ist noch nicht ganz ausgegoren“, kritisierte er. Ihm fehle unter anderem eine Verbindlichkeit zu Fragen des öffentlichen Personennahverkehrs, Park+Ride-Plätzen oder des Fahrrad-Verkehrs. Vor allem aber sei ihm der terminliche Rahmen zu knapp bemessen. Nur eine Woche habe er Zeit gehabt, sich mit dem Papier auseinanderzusetzen und forderte deshalb: „Wir sollten dem Ganzen mehr Zeit geben.“

Tagesordnung knapp bestätigt

Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) äußerte daraufhin sein Bedauern, dass dieser Einspruch erst jetzt, unmittelbar vor der Beschlussfassung und „nach so vielen Sitzungen und langwierigen Beratungen“ erfolge. Rückendeckung erhielt der OBM dabei auch von Joachim Schruth. „Wir haben fünf Jahre lang mit Abgeordneten, Bürgern, Experten und Wissenschaftlern daran gearbeitet“, brachte der Fraktionschef der Grünen sein Unverständnis zum Ausdruck. Schütze hielt den Antragstellern der CDU/FDP-Fraktion zugute, dass sich auch in deren Reihen viele neue Stadträte befinden, denen dieses Vorspiel und die darin diskutierten Inhalte möglicherweise nicht bekannt sind. Die Abstimmung darüber war dennoch knapp. Mit 9 zu 11 Stimmen wurde der Antrag abgelehnt und die Klimaschutzkonzeption blieb auf der Tagesordnung.

Somit ging es nur wenige Minuten später wieder um das gleiche Thema, diesmal allerdings mit dem Ziel der Beschlussfassung. Während der FDP-Abgeordnete Winne seine Argumente erneuerte, bekundete nun auch die AfD-Fraktion ihre Bedenken. Die Konzeption sei unter anderem zu einseitig auf die Verminderung von Kohlendioxid-Emissionen ausgerichtet und lasse in einigen Bereichen die Grundlagen wissenschaftlicher Erkenntnisse vermissen. „Wir wollen uns mit dieser Konzeption nicht auf eine Klimaideologie festnageln lassen“, kündigte der AfD-Fraktionsvorsitzende Frank May die Gegenstimmen aus seinen Reihen an. Damit drohte der Beschluss zu kippen.

Konzept nur ein Leitfaden

Es folgte eine längere Diskussion, in deren Verlauf mögliche Kompromisse sondiert wurden. Diese mündeten schließlich in einer Änderung des Beschlusstextes. Aus ihm soll nun deutlicher hervorgehen, dass das Klimaschutzkonzept der Stadt Markkleeberg lediglich einen Leitfaden darstellt und damit den Rahmen für künftige Entscheidungen bildet. Konkrete Maßnahmen beinhaltet das Papier nicht, diese müssten dann jeweils von Stadtrat verabschiedet werden.

Damit konnte sich auch die CDU/FDP-Fraktion mehrheitlich anfreunden. Bei einer Enthaltung fiel die Beschlussfassung mit 14 zu 5 Stimmen dann sogar überraschend deutlich zugunsten der neuen Klimaschutzkonzeption aus.

Von Rainer Küster