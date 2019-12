Koburger Straße: Markkleeberg muss Brücke sanieren

Markkleeberg

Die Brücke auf der Koburger Straße über die Gleise der Waldbahn zwischen Plagwitz und Gaschwitz wird in zwei Bauabschnitten saniert. Der erste ist geschafft, für weitere Arbeiten musste der Stadtrat zusätzliche Mittel freigeben. Nach einer turnusmäßigen 2018 Untersuchung war klar geworden, dass nur eine umgehende Instandsetzung eine Sperrung verhindern kann.

Geländer sind bereits fertig

Der erste Bauabschnitt wurde vom Sommer bis Ende September in die Zeit gelegt, in der die Bahntrasse wegen der Arbeiten an der Eisenbahnüberführung Equipagenweg ohnehin gesperrt war. Danach wurden noch die Geländer entlang der Fußwege erneuert. Im Rahmen des zweiten Bauabschnitts von voraussichtlich Mai bis Juni des nächsten Jahres muss die Koburger Straße zeitweise voll gesperrt werden, weil Abdichtungen im Fahrbahnbereich erfolgen. Eine Realisierung dieser Maßnahmen noch 2019 sei nicht umsetzbar, weil die Koburger Straße selbst als Umleitungsstrecke für anderweitige Baumaßnahmen genutzt wird.

50 000 Euro werden zusätzlich benötigt

Auf die Ausschreibung zu Beginn 2019 war nur ein Angebot abgeben worden. Das belief sich auf rund 483 000 Euro und deckte nicht die ursprüngliche Summe aus der Planung in Höhe von 285 000 Euro ab. Deshalb hat der Stadtrat im Juni weitere 230 000 Euro bereitgestellt, die auch für unvorhersehbare Leistungen reichen sollten. Bis Mitte Oktober wurden zusätzlich rund 24 000 Euro an Ingenieurleistungen für die Sanierungsplanung fällig. Die Stadträte stimmten im November der Bereitstellung weiterer überplanmäßiger Mittel in Höhe von 50 000 Euro zu.

Bewertung „nicht ausreichend“

Das Bauwerk in der Nähe der Kirschallee ist die einzige über Gleisanlagen führende Brücke, die sich im Eigentum der Stadt Markkleeberg befindet. Während einer Überprüfung 2018 offenbarte sich der schlechte bauliche Zustand. Aufgenommene Schäden bei Brückenbauwerken werden mit Ziffern zwischen eins und vier getrennt für die drei Aspekte Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit bewertet. Die Markkleeberger Brücke bekam eine 3,0. Das ist keineswegs ein „befriedigend“, wie in der Schule – das bedeutet, dass der Bauwerkszustand „nicht ausreichend“ ist. Mit dieser Einschätzung waren ein „Ungenügend“, das gibt es bei Bewertungen zwischen 3,5 und 4,0, sowie ein irreparabler Bauwerksverfall und eine Sperrung nicht mehr weit entfernt, denn die Standsicherheit sowie die Verkehrssicherheit waren beeinträchtigt und hätten zu einer dauerhaften Schließung führen können.

Von Gislinde Redepenning