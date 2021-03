Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen:

Koburger Straße/Ortslage Markkleeberg: Vom 8. bis zum 16. März gibt es neue Fahrbahneinschränkungen in Richtung Leipzig. Dort werden Stromkabel verlegt und eine Abwasserleitung verlegt. Radfahrer rollen im Verkehrsfluss mit auf der Fahrbahn; das Überholen ist nicht möglich. Staugefahr!

Kuhturmstraße zwischen Zschochersche und Angerstraße: Von Montag bis zum 23. Juli ist dieser Bereich voll gesperrt.

Merseburger Straße – Fuß- und Radweg am Karl-Heine-Kanal: Wegen der Erneuerung einer Stützwand ist dieser beliebte Fuß- und Radweg vom 8. März bis zum 17. Dezember zwischen Erich-Zeigner-Allee und Merseburger Straße dicht. Eine Umleitung führt über Erich-Zeigner-Allee, Lauchstädter und Merseburger Straße. Auch die Merseburger Straße ist am Kanal unpassierbar.

Ratzelstraße zwischen Straße am See und Am Grund: Dieser Abschnitt ist vom 8. bis zum 12. März ebenfalls komplett gesperrt. Eine Umleitung führt über die Straße am See und die Lützner Straße.

Zwickauer Straße/An der Tabaksmühle: Vom 8. März bis zum 23. April ist die Zwickauer zwischen Liebfrauenstraße und An der Tabaksmühle stadteinwärts dicht. Der Autoverkehr fließt über Probstheidaer, Karl-Jungbluth-, Bornaische und Arno-Nitzsche-Straße.

Delitzscher Straße zwischen Schönefelder und Essener Straße: Dort ist vom 8. bis zum 12. März stadtauswärts dicht,eine Umleitung über Schönefelder, Theresienstraße, Maximilianallee und Essener Straße eingerichtet. Die Delitzscher Straße ist für Anwohner bis zur Magnusstraße frei.

