„Markkleeberg – das sind wir!“: So lautete das selbstbewusste Motto bei der Freigabe des neuen Kunstwinkels am Sonnabend am Südplatz. Feierlicher Höhepunkt: die Eröffnung der Freiluftgalerie „Am Kunstwinkel“ an der Giebelwand der Rathausstraße 23.