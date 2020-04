Kreis Leipzig erhält Lieferung vom Freistaat: „Etwa die Hälfte dessen, was wir brauchen“

Landkreis Leipzig

Der Landkreis Leipzig hat am Osterwochenende eine Lieferung Schutzmaterialien vom Freistaat Sachsen erhalten. Die Fallzahlen der am Coronavirus infizierten Personen stiegen über die Feiertag weiter an, wenn auch moderat – es ist bislang kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus zu bedauern.

Bedarf in Einrichtungen kann nicht gedeckt werden

Landrat Henry Graichen ( CDU) war zwar dankbar, als sich am Ostersamstag am Feuerwehrtechnischen Zentrum in Trebsen der Laderaum des Lkw öffnete, in dem zwei Paletten mit dringend benötigtem Schutzmaterial zum Ausladen bereit standen: Handschuhe, Schutzmasken und -mäntel sowie Brillen und knapp 1,2 Millionen Milliliter Desinfektionsmittel. Allerdings wurde auch schnell klar, dass es den Bedarf in den Einrichtungen des Landkreises nicht decken wird.

Enrico Pfütze (l.) hebt die Lieferung von zwei Paletten mit Schutzausrüstung vom Lkw. Quelle: Frank Schmidt

Eigeninitiative bei Beschaffung notwendig

„Wir haben nun zum ersten Mal überhaupt eine Lieferung aus der zentralen Beschaffung des Freistaates erhalten. Grob überschlagen umfasst die Lieferung etwa die Hälfte dessen, was wir an Bedarf aus Alten- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit gemeldet bekommen haben“, so Graichen. Eine erste Lieferung hatte man aus privaten Kontakten und mit Hilfe von Behindertenwerkstätten, wo Schutzmaterial hergestellt wurde, organisiert.

Das gelieferte Material wird jetzt an Einrichtungen im Landkreis verteilt. Im Krisenstab habe man sich auf eine Verteilquote geeinigt, die man jetzt gegebenenfalls nochmal anpassen müsse. Graichen: „Da wir nur einen Teil des Bedarfes decken können, müssen wir jetzt schauen, ob Alten- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser mehr Material bekommen können, als beispielsweise Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit.“ Denn: Eine weitere Lieferung aus Dresden sei erstmal nicht zu erwarten. „Wir werden schauen müssen, welche privaten Kontakte wir nutzen können.“

Infektionsfälle steigen langsamer an

Nachdem am Karfreitag die Zahl der Coronavirus-Infektionen um 22 Fälle sprunghaft anstieg – es waren Bewohner und Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung in Borsdorf getestet worden – verlief die Steigerung bisher moderat. Aktuell gibt 175 bestätigte Infektionsfälle im Landkreis Leipzig. Aktuell sind drei Einrichtung im Landkreis betroffen. Mehrere infizierte Personen werden stationär behandelt. Diese Personen gehören Risikogruppen an. In Quarantäne sind 288 Personen erfasst.

