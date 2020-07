Kreuzung Rathausstraße/Friedrich-Ebert-Straße in Markkleeberg wieder gesperrt

Markkleeberg

In Markkleeberg wird eine wichtige Kreuzung von Montag bis voraussichtlich November dicht gemacht: Der Bereich Rathausstraße/ Friedrich-Ebert-Straße, in dem im Frühjahr 2020 über mehrere Wochen Abwasserkanal und Trinkwasserleitungen von den Leipziger Wasserwerken ausgetauscht worden waren, muss erneut bis zur Schranke der Deutschen Bahn gesperrt werden.

Es drohte ein Verkehrschaos

Im Mai war die Befahrbarkeit der Kreuzung Rathaus-/ Friedrich-Ebert-Straße mit einem temporären Deckenschluss hergestellt worden. Die abschließenden Baumaßnahmen wurden verschoben, um ein Verkehrschaos zu verhindern, denn zur selben Zeit liefen die Baustellen Koburger Straße und Seenallee. Jetzt beginnt der grundhafte Ausbau, um den sich die Strabag AG, Gruppe Zwenkau, im Auftrag der Stadt kümmert.

Dass die Arbeiten bis voraussichtlich 13. November dauern werden, verwundert Stadtrat Andreas Hesse ( CDU). Auf seine Anfrage im Verlauf der jüngsten Stadtratssitzung erklärte Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) die lange Zeitspanne mit komplizierten Leitungsverlegungen unterhalb der Eisenbahnschienen. Dies allein koste drei zusätzliche Woche, so der OBM.

Umleitungen sind ausgeschildert

Die Umleitungen für den Autoverkehr erfolgen weiträumig. Auch im Öffentlichen Personennahverkehr gibt es Änderungen. Die Linie 106 fährt bereits seit einer Woche mit einer Umleitung über die Route Hauptstraße – Breitscheidstraße – Koburger Straße und bedient die Haltestellen am S-Bahnhof Markkleeberg-Nord, Forsthaus Raschwitz und in der Sonnesiedlung. Die Haltestellen am S-Bahnhof und in der Sebastian-Bach-Straße entfallen.

Die Linie 107 fährt über Ring und Koburger Straße nach Connewitz. Hier fallen die Haltepunkte am S-Bahnhof und in der Energiestraße weg. In Richtung Zwenkau wird zusätzlich die Haltestelle Sebastian-Bach-Straße in der Rathausstraße angefahren.

Die Linien 100 und 105 fahren in der Bauphase nicht mehr die Buswendeschleife am S-Bahnhof an, sondern beginnen und enden an der Ersatzhaltestelle in der Schulstraße.

Das war so nicht geplant: Wegen einer Havarie musste die Markkleeberger Rathausstraße im Kreuzungsbereich mit der Raschwitzer Straße dieser Tage voll gesperrt werden. Grund ist ein Mischwasserleitungsdefekt, der möglichst schnell behoben werden müsse, damit die Keller der benachbarten Häuser nicht volllaufen, verlautete seitens der Leipziger Wasserwerke. Die Bauarbeiten sollen noch bis einschließlich Montag dauern. Quelle: André Kempner

Von Gislinde Redepenning