Kuhstall Großpösna – das läuft im ersten Halbjahr 2020

Großpösna

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Großpösnaer und ihre Gäste auf zahlreiche kulturelle Höhepunkte und Mitmach-Angebote freuen. Druckfrisch liegt jetzt das Programm des Vereins Soziokulturelles Zentrum Kuhstall für das erste Halbjahr 2020 auf dem Tisch. „Es ist wieder pickepackevoll. Natürlich freuen wir uns auf die warme Jahreszeit, in der wir Ausflüge geplant haben wie die Literarische Wanderung um den Störmthaler See mit Alexander Gamnitzer oder die Exkursion zur Tuchfabrik nach Crimmitschau im Rahmen des Jahres der Industriekultur“, nennt Programmchefin Petra Körner-Winter schon mal zwei Punkte.

Schwerpunktthema ist der Tagebau

Der Tagebau mit all seinen Facetten nimmt viel Raum ein – etwa in einer Ausstellung, die Bilder zeigt, die vor 20 Jahren von Kindern der Schulen Großpösna und Liebertwolkwitz gemalt wurden. Das Thema hieß: „Wie stelle ich mir den See in 20 Jahren vor?“ Nun soll geschaut werden, was sich ergeben hat. Am 24. Mai wird auf die Zentraldeponie Cröbern zu einem Trommelkonzert zum Mitmachen eingeladen. Ernster wird es mit Martin Baumert. Er schaut in zwei Veranstaltungen zum Thema „Nationalsozialistische Zwangsarbeit in Espenhain“ auf ein düsteres Kapitel Tagebaugeschichte.

Klassiker gibt’s dabei

„Wichtig ist uns auch die Nachhaltigkeits-Reihe ,#Nachmachenerlaubt‘, die Luise Kirschberger, unser Freiwillige im Sozialen Jahr Kultur, anbietet und die besonders die Jugend ansprechen soll“, sagt Petra Körner-Winter. Außerdem dürfen „Klassiker“ wie Reiseberichte, Lesungen im Rahmen des Festivals „ Leipzig liest“, die Garten-Welten auf der Rittergutswiese und der schon legendäre Jazz-Abend im Kreuzgewölbe nicht fehlen. Nicht zu vergessen die „Musik & Kaffee Nachmittage“ sowie Krimi- und Theaterabende im Botanischen Garten Oberholz.

Heft liegt in Rathaus und Kuhstall aus

Das handliche und übersichtlich gestaltete Programmheft liegt im Rathaus und beim Kuhstall-Verein in der Hauptstraße 19 aus. Dort steht auch der beliebte Großpösnaer Osterbrunnen. Alle seine Fans oder die, die ihn noch nie gesehen haben, sollten sich den Termin vormerken, an dem das bunte Kunstwerk wieder zu bewundern ist: 4. bis 26. April.

www.kuhstallev.wixsite.com/kuhstall-ev/veranstaltungen

Von Olaf Barth