Kuhstall-Verein belebt Großpösnaer Jugendclub wieder

Großpösna

Großpösna hat seinen Jugendclub wieder. Der seit Ende der 90er-Jahre existierende Club wurde in dieser Zeit in Trägerschaft des „No Name Großpösna e.V.“ geführt, der sich aber im vergangenen Jahr auflöste. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Großpösna ist der Jugendclub zum 1. Januar 2019 in die Trägerschaft des „Soziokulturellen Zentrum KuHstall e.V.“ übergegangen. „Das passt zu unserem Profil, denn auch die Jugendarbeit ist in unserer Satzung verankert“, sagt Peter Krümmel, der Geschäftsführer des KuHstall-Vereins.

Vielseitig aufgestellter Verein

Der vielseitig aufgestellte Vereinunterhält darüber hinaus bereits etliche Projekte, die das kulturelle Leben der Gemeinde beleben. So befindet sich unter anderem der Botanische Garten Oberholzin seiner Trägerschaft. Auch das Lazarettmuseum Seifertshain wird von ihm unterhalten. Rund 70 Veranstaltungen stehen jährlich im Vereinskalender.

„Die Gemeinde unterstützt die Jugendarbeit“

„Nach einer kreativen Schaffenspause“, wie es Krümmel umschreibt, hat der Jugendtreff seit Juli mit Anna-Juliane Hubert auch wieder eine Leiterin. Nun ist noch eine halbe Stelle frei, die zum Beispiel im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres ( FSJ) besetzt werden könnte. „Die Gemeinde unterstützt die Jugendarbeit mit Geld- und Sachmitteln. Wir wollen, dass sich unsere Jugend bei uns heimisch fühlt. Und wir wollen ihr eine Stätte der Begegnung bieten, denn daraus erwachsen durchaus Synergieeffekte für das Zusammenleben“, sagt Großpösnas Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos).

Neue Ideen sind willkommen

„Bewährte Veranstaltungsformen wie Spielen, Basteln oder Musik hören wollen wir fortsetzen, suchen aber auch neue Ideen, die das Clubleben bereichern. Es bleibt aber auch Raum und Zeit zum Quatschen oder einfach auch mal nur zum Abhängen. Wir wollen nichts vorschreiben“, wirbt Klubleiterin Hubert.

In den Ferien stehen die Türen täglich offen

Der Jugendclub im Erdgeschoss des Vereinshauses in der Hauptstraße 19 ist in den Herbstferien von Montag bis Sonnabend, jeweils von 15 bis 21 Uhr, geöffnet; danach dann Dienstag, Donnerstag und Freitag sowie ab dem 9. November alle 14 Tage samstags zur gleichen Zeit.

Kontakt via E-Mail jugendclub@grosspoesna.de oder Telefon 034297 140114

Von Reinhard Rädler