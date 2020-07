Kunstverein Markkleeberg präsentiert „AnsichtsSachen“

Markkleeberg

Es sei alles „AnsichtsSache“ – findet der Kunstverein Markkleeeberg und hat seine aktuelle Ausstellung eben so genannt. Sie ist noch diese Woche zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus zu sehen. Weil die Vernissage der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, trafen sich die Akteure am Dienstag zu einer Finissage mit Musik.

Neuer Kulturamtsleiter

Marcus Reitler-Placht als neuer Leiter des Amtes für Kultur und Tourismus lud die Anwesenden zu einem Spaziergang durch die Ausstellung ein – natürlich mit Mund-Nase-Maske. Vor der Erkundungstour kamen die Künstler zu Wort. Sie sprachen über sich und ihre Ambitionen.

Marcus Reitler-Placht Quelle: André Kempner

Kreative Vielfalt

Maria-Luise Schulze, die den Kunstverein vor mehr als 25 Jahren aus der Taufe hob, steuerte zwei Arbeiten zum Thema bei. Die Keramikerin schaut den Menschen gern ins Antlitz und modelliert dementsprechend viele filigran gestaltete Gesichter mit wandelnder Mimik.

Jung, frisch, lebendig und beweglich muten die Aquarelle von Gudrun Rudolph an, die ihre berufliche Herkunft nicht verbergen kann – sie hat Modegestaltung studiert. Das trifft auch auf Evelin Müller zu. Die Textildesignerin formierte in ihren abstrakten Arbeiten tausende langgezogener Kettenstiche auf bemalter Seide.

Schätze aus Schiefer

Verborgene Schätze entdeckt Gudrun Klose im Schiefer aus Holzmaden. Rund um den kleinen Ort bei Stuttgart findet man fossilienreiches Sedimentgestein. Die Einschlüsse in den Rohlingen faszinieren sie und regen zum Weiterarbeiten mit kleinen Werkzeugen an. Im langen Prozess entstehen überwiegend Gesichter.

Der frühere Kunsterzieher Werner Seger hat sich die „Alte Schäferei“ auf dem Areal des Gaschwitzer Schlosses vorgenommen und Variationen des Bauwerks geschaffen – in Acryl und mit Gouache, als Aquarell oder Radierung.

Finissage-Auftakt mit Musik, Maske und Abstand. Quelle: André Kempner

Wandel der Tagebaulandschaft

Gerd Brückner, von Hause aus Biologe, hat den Wandel der Tagebaulandschaft festgehalten – in Zeichnungen sowie in einer Collage aus 20 Fotos. Hierbei hat er Eindrücke aus der Zeit von 1963 bis 2019 festgehalten.

Roswitha Rauer hat die Abendstimmung und die Landschaft um den Cospudener See in Pastellkreide eingefangen und viel Detailarbeit in ihre Stillleben gesteckt. Dirk Müller zog es in die Ferne, er hat das Spiel von Licht und Schatten in der Dünenlandschaft von Maspalomas auf Gran Canaria mit dem Fotoapparat eingefangen. Cornelia Därr, Grafikerin und Buchkünstlerin, zeichnet und illustriert „aus dem Bauch heraus“, während Ursula Bückner mit dem „Frühling im Park“ in Acryl ein Beispiel ihres umfassenden Schaffens gibt.

