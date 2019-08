Grosspösna

Glück liegt ja oft in kleinen Dingen – ein entspanntes Dorffest zu erleben, gehört im Sommer auf jeden Fall dazu. „Nur keine Eile“ schien das Motto der Besucher zu sein, die am Samstag durch Dreiskau-Muckern schlenderten.

Eselin Heidy ist Herzensöffnerin

In beiden Ortsteilen waren die Tore der Dreiseithöfe weit geöffnet und luden zum Schauen, Verweilen, Mitmachen und Erleben ein. Ein buntes Fest der Landkultur, das erneut Hunderte Ausflügler in das Dorf im Leipziger Südraum zog. Manche kamen zu Fuß, andere per Rad und Elke Hopstock kam mit einem Esel. Genauer gesagt mit Eselin Heidy. Lange Ohren, samtiges Fell, große Augen – Heidy stand am Kaffeetisch und ließ sich von den Bandmusikern Silke, John und Rik Paul Ullrich in aller Ruhe bewundern. „Ja, Heidy ist eine Herzensöffnerin“, weiß Elke Hopstock. Die frühere Lehrerin ist mit Heidy schon bis ins Vogtland gewandert. Durch das gutmütige Tier komme sie leicht mit den Menschen ins Gespräch, so die sympathische Frau aus Großdeuben. Klar, dass Heidy in Dreiskau-Muckern nicht fehlen durfte. Ländlichen Charme strahlen schließlich beide aus. Letzteren versprühten auch die Doffiedler aus Güldengossa, die Grasband Wachau oder John Guilfoyle mit seinem Irish Folk. Doch wer auch immer musizierte, dem war viel Beifall gewiss.

Kunsthandwerker zeigten Können

Gleichmäßiges Hämmern war auf dem Hiller-Handwerkerhof zu hören: Restauratorin Carina Schluckebier führte an einer Stele den Umgang mit Fäustel und Knüpfel vor. Ein paar Meter weiter zeigte der Mölbiser Kunstgießer Christoph Raiber sein Können. Ein großes hölzernes Tor, das bald einen Hof im Nachbarort Pötzschau schmücken wird, war in der Werkstatt von Tischler Karsten Hiller zu bewundern.

Wer genug geschaut und erlebt hatte, entspannte bei einem Picknick im Grünen wie Sandra und Florian samt Töchterchen Anouk. „Wir sind hergeradelt“, erzählte die junge Familie aus Leipzig-Connewitz. „Heute sind wir zum ersten Mal in Dreiskau-Muckern; sonst bin ich immer nur mit dem Rennrad vorbei gedüst“, so Florian. Ein Ausflug mit Geschichten und Geschichte: Die jungen Leute erfuhren, dass es das Dorf eigentlich gar nicht mehr geben sollte. Noch Anfang der 1990er-Jahre sollte es dem Tagebau Espenhain zum Opfer fallen. Aus dem Ort, der einst sprichwörtlich am Abgrund stand, haben engagierte Menschen ein schönes Dorf gemacht, vielleicht eines der schönsten in Sachsen. Lebendig und trotzdem entschleunigt.

Von Ingrid Hildebrandt