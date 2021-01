Landkreis Leipzig

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Leipzig bleibt über der kritischen Marke von 200 Fällen pro 100 000 Einwohnern. Am Freitag betrug sie nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 250,3 – und lag damit um 14,4 höher als am Vortag. Die Zahl der Fälle stieg binnen 24 Stunden um 62, damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 8571 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert.

Fälle unterschiedlich auf Kommunen verteilt

Auf Markkleeberg entfallen davon 654 Fälle, derzeit befinden sich laut Landratsamt 230 Markkleeberger in Quarantäne. Markranstädt hatte seit Beginn der Pandemie 337 Corona-Fälle, in der Stadt am See sind momentan 97 Menschen in Quarantäne. In Zwenkau haben sich bisher 223 Menschen mit dem Virus infiziert, derzeit sind 67 in Quarantäne. Und Großpösna meldet 157 Fälle seit Pandemie-Beginn und momentane 40 Bewohner in Quarantäne.

Sieben-Tage-Inzidenz seit 46 Tagen überschritten

Die Sieben-Tage-Inzidenz von 200 wurde nun den 46. Tag in Folge überschritten. Derzeit sind im Landkreis etwa 687 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Der Wert beschreibt diejenigen, deren Quarantäne nach einem positiven Testergebnis noch nicht abgelaufen ist.

Von Linda Polenz