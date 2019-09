Landkreis Leipzig gründet Breitband GmbH

Landkreis Leipzig

Ländlicher Raum und schnelles Internet – das soll sich in der Region nicht länger ausschließen. Für dieses Ziel beschloss der Kreistag auf seiner konstituierenden Sitzungin Borna die Gründung einer Breitband GmbH für den Landkreis Leipzig. „Unser Anliegen ist, besonders jene Gebiete mit Glasfaser zu versorgen, die für Unternehmen nicht lukrativ sind “, unterstrich Landrat Henry Graichen ( CDU). Diese weißen Flecken würden beim privatwirtschaftlichen Ausbau links liegengelassen und sollen jetzt von der öffentlichen Hand erschlossen werden.

5500 Adressen im Landkreis unterversorgt

Bereits Ende 2018 hatte der Landkreis ein Markterkundungsverfahren gestartet, um die Lücken auf der Breitband-Karte zu ermitteln. Telekommunikationsunternehmen hatten in diesem Rahmen die Möglichkeit, den aktuellen Stand ihrer Versorgungsleistungen und ihre Ausbauabsichten für die nächsten drei Jahre kundzutun. Auf erste Ergebnisse ging der Kreischef vorm Parlament ein. Auch wenn, wie Graichen betonte, die Markterkundung noch nicht final ausgewertet sei. „Nach derzeitigem Stand reden wird von rund 5500 Adressen, die nach den aktuellen Förderbedingungen als unterversorgt gelten“, machte der Landrat deutlich. „Darunter befinden sich allein 63 Schulen, die noch über keinen leistungsfähigen Anschluss verfügen.“ Im gesamten Ausbaugebiet müssten dafür rund 630 Kilometer Glasfaser verlegt werden. Hinzu kämen noch einmal 60 Kilometer Leitungen für die Hausanschlüsse.

Otterwisch und Belgershain haben kein Interesse

Obwohl der Landkreis dafür geworben hatte, dass alle Kommunen der Breitband GmbH beitreten, erfolgte die Gründung nur mit 28 der insgesamt 30 Landkreis-Kommunen. Otterwisch und Belgershain sind mangels Interesse außen vor. Andererseits traten die Kommunen des Wurzener Landes sowie die Stadt Grimma der Neugründung bei, obwohl diese Städte und Gemeinden den Internetausbau in Eigenregie betreiben. Im Beschlusstext heißt es dazu: „Der Landkreis Leipzig beteiligt sich an der Gesellschaft mit einem Anteil am Stammkapital von 52 Prozent zuzüglich der ,freien’ Geschäftsanteile der Gemeinden Belgershain und Otterwisch.“ Gegenstand des Unternehmens ist die flächendeckende Versorgung von privaten Haushalten und Gewerbebetrieben mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen. Obwohl der Landkreis 52 Prozent des Stammkapitals hält, sei es Wunsch der Kommunen gewesen, dass sie nicht überstimmt werden können, so der Landrat. „Diesem Wunsch haben wir entsprochen“, betonte Graichen. Es sei sichergestellt, dass der Landkreis die Gesellschaft nicht einseitig dominieren könne.

Kritik an Ausbauzielen – unzureichend

Als unzureichend bezeichnete Jens Spiske, Kreisrat der Unabhängigen Wählervereinigung (UWV), die Ausbauziele. „Die EU spricht nur von Unterversorgung, wenn 30 Mbit unterschritten werden und ein Marktversagen gegeben ist“, erinnerte der Stadtchef von Markranstädt an die derzeitigen Vorgaben. Somit, kritisierte Spiske, könne nur ein Bruchteil der Bürger mit leistungsfähigen Anschlüssen ausgestattet werden. „Alle, bei denen schon 30 Mbit anliegen, fallen durchs Raster – auch wenn sie an einer Straße liegen, an deren Ende ein unterversorgter Haushalt für viel Steuergeld Glasfaser bekommt.“ Der Kreis müsse darauf drängen, auch diesen Beifang mit zu versorgen.

Von Simone Prenzel