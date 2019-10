Lange Durststrecke beendet – Kurzer Weg nach Sanierung wieder offen

Grosspösna

Mit seinen 175 Metern macht der Kurze Weg im Großpößnaer Ortsteil Seifertshain seinem Namen alle Ehre. Doch bei aller Kürze hat er die sechs Anrainer an der kleinen Straße lange Zeit genervt und die Achsen, Reifen und Stoßdämpfer ihrer Fahrzeuge an ihre Belastungsgrenzen gebracht.

Go-Kart-Fahrer Julian ist der erste

Mit dem ersten Oktobertag hat dieser Stress nun ein Ende, denn Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) gab bei einer kleinen Einweihungsfeier grünes Licht für den Verkehr auf der grundhaft erneuerten Straße. Gemeinsam mit Grundstücksanliegern, Ortsvorsteherin Rita Ackermann und Ortschaftsräten, dem Polier der bauausführenden Firma Wilhelm & Co. Straßen- und Wegebau GmbH aus Mutzschen und dem Planer von der Uhlmann & Partner Ingenieurgesellschaft mbH aus Markkleeberg durchschnitt sie das Absperrband. Als erster durfte der siebenjährige Julian Bergow mit seinem Go-Kart ganz offiziell die 3,5 Meter breite Straße befahren.

Neuer Graben entwässert Weg

In einer dreimonatigen Bauzeit erhielt der Weg eine Asphaltdecke und für den Abfluss des Oberflächenwassers erstmals auch einen parallel zur Straße verlaufenden Graben sowie für die Straßenbeleuchtung vier LED-Lampen.

Nur noch wenige Straßen nicht ausgebaut

„Mit der Fertigstellung vom Kurzen Weg hier in Seifertshain sind wir im wahrsten Sinn auf einem guten Weg bei der Erschließung von unbefestigten Straßen in unserer Gemeinde. Die Straße Am Berg in Großpößna ist auch schon fertig und der Mühlweg im Oberholz, die Straße Am Cröberteich in Güldengossa sowie ein Stück der Hauptstraße in Großpößna werden folgen“, zog die Bürgermeisterin eine kurze Bilanz für die erfolgreiche Umsetzung des Leader-Programmes für die Entwicklung des ländlichen Raumes. Allein die Kosten für den Ausbau des Kurzen Weges in Höhe von 108 000 Euro wurden daraus mit 87 000 Euro gefördert.

„Endlich haben wir eine ordentlich Zufahrt zu unserem Grundstück“, freute sich Familie Tamm wohl am meisten, denn sie hatten den längsten Weg bis zu ihrem Haus, das am Ende des Kurzen Weges liegt.

Von Reinhard Rädler