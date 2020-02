Lange Staus werden Markkleebergern viel Geduld abfordern

Markkleeberg

Die Stadt Markkleeberg, das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und die Leipziger Wasserwerke und haben ihre Bautätigkeiten für 2020 abgestimmt. Doch schon jetzt ist klar: Lange Staus werden den Markkleebergern viel Geduld abfordern.

Kreuzung Rathausstraße / Friedrich-Ebert-Straße dicht

Ab Anfang März ist die Kreuzung Rathausstraße/ Friedrich-Ebert-Straße rund zehn Wochen lang voll gesperrt. Zunächst erneuern die Wasserwerke den maroden Abwasserkanal und binden ihn an die bereits fertigen Abschnitte in beiden Straßen ein. Ein temporärer Deckenschluss stellt erst einmal die Befahrbarkeit der Straße wieder her. Die abschließenden Straßenbaumaßnahmen der Stadt können erst Ende Juli beginnen, um nicht mit den Baustellen in der Koburger Straße und der Seenallee in Konflikt zu geraten. „Durch die Eisenbahnlinie mitten durch unsere Stadt ist die Verkehrssituation eine besondere“, erklärt dazu Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). „In der Ost-West-Achse gibt es mit der Zöbigkerstraße, der Seenallee, der Rathausstraße und der Koburger Straße lediglich vier Querungen.“ Maximal eine davon dürfe gesperrt werden, sonst sei das Chaos perfekt. „An drei dieser vier Verbindungen sind aber 2020 Baumaßnahmen notwendig“, betont der OBM. Bis in den Oktober hinein wird der Kreuzungsbereich bis zur Schranke neu gestaltet. „Der Abschnitt zwischen Schranke und Ring wird wohl erst 2022 realisiert, sodass für 2021 die Hoffnung besteht, von größeren Baustellen verschont zu bleiben“, erläutert Markkleebergs Pressesprecher Daniel Kreusch.

Stark frequentierte Verkehrsadern müssen gekappt werden

Ab dem 11. Mai wird die Koburger Straße im Bereich der Bahnbrücke zwischen Kirschallee und Ladestraße für vier Wochen voll gesperrt, um die Fahrbahn zu erneuern. Autofahrer müssen in dieser Zeit auf die Rathausstraße und Seenallee ausweichen.

Eine weitere wichtige Verkehrsader ist mit der Seenallee zwischen Hauptstraße und Städtelner Straße ab dem 22. Juni für vier Wochen dicht, einschließlich der beiden Kreuzungsbereiche. Auch hier wird die Fahrbahn erneuert. Das dürfte lange Schlangen auf der Koburger Straße verursachen.

Vier Wochen lang dicht: Die Seenallee zwischen Hauptstraße und Städtelner Straße. Quelle: Kempner

Die B 2-Brücke durch den Agra-Park wird wieder einmal repariert. Aktuell steht an der Richtungsfahrbahn Leipzig die Erneuerung der sogenannten Kappenanker an. Mit Beginn der Sommerferien plant das Lasuv die Instandsetzung der B 2-Brücken über die Mönchereistraße und die Kleine Pleiße mit einer einspurigen Vorbeiführung des Verkehrs.

Auch im Ortsteil Wachau baut das Lasuv voraussichtlich in den Sommerferien: Die Decke der Markkleeberger Straße wird zwischen Bornaer Chaussee und Ortseingang Markkleeberg, Höhe Feuerwehr, saniert.

OBM wirbt für Verständnis

Der Oberbürgermeister wirbt bei der Bevölkerung für Verständnis: „Jeder einzelnen Baumaßnahme gehen umfangreiche Abstimmungen der beteiligten Behörden voraus. Lange vorher werden Verkehrskonzepte mit Umleitungsplänen erstellt.“ Doch auch das beste Umleitungskonzept verhindere keine Staus. „Unser Straßennetz hat bereits jetzt im Berufsverkehr im Bereich Koburger Straße und Seenallee die Belastungsgrenze erreicht. Insbesondere für den neuralgischen Punkt Seenallee/Auffahrt B 2 müssen für die Zukunft beim Freistaat Sachsen bauliche Anpassungen eingefordert werden“, blickt Schütze voraus.

Von Gislinde Redepenning