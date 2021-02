Lantzsch würdigt Großpösnas Schulleiterin

Großpösna

Mit Applaus und reichlich herzlichen Worten von Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung Sybille Jaszovics in den Ruhestand verabschiedet. 15 Jahre hatte sie die Löwenzahn-Grundschule in Großpösna geleitet. „Sehr engagiert, mit Herz, Elan, Fleiß und Ausdauer – so sagen das auch ihre Kollegen“, erklärte Lantzsch und zählte einige der Projekte auf.

Erfolgreiche Projekte

So habe es die Schule beim Wettbewerb „Jugend forscht“ mit ihren Lego-Robotern bis auf die europäische Ebene geschafft. Mit der Projektwoche „Klima lernen“ sei ein erster Platz herausgekommen und auch die Projekte „Demokratie lernen“ oder „Kinder lösen Konflikte selbst“ bewiesen das engagierte Wirken von Jaszovics und ihrem Kollegium. „Unser gemeinsames erstes Projekt aber war die ,Bewegte Schule’, mit dem wir dafür sorgten, dass die Kinder sich länger an der frischen Luft bewegen konnten. Dafür mussten Pausenzeiten und sogar der Busfahrplan angepasst werden“, blickte Lantzsch auf eine erfolgreiche gemeinsame Arbeit zurück und überreichte der 65-Jährigen ein kleines Abschiedsgeschenk.

Verliebt in Großpösna

Jaszovics gab die Komplimente zurück: „Als wir zur Jahrtausendwende in die Leipziger Region gezogen sind, hatte ich mich sofort in Großpösna verliebt. Ich war glücklich, als die Gemeinde mein Arbeitsort wurde, wo ich meinen Traumberuf als Lehrerin ausüben konnte. Mein ,Ja’ zu der Aufgabe als Schulleiterin habe ich nie bereut und meine Arbeit bis zum letzten Tag gern gemacht.“ Die scheidende Direktorin dankte für die gute Zusammenarbeit. Sie sei sich sicher, dass auch künftig der Schulträger und die Schulleitung an einem Strang ziehen werden und die Grundschule „weiter in der Erfolgsspur bleiben wird“.

Von Olaf Barth