Zwenkau

So laut beginnt das Laurentiusfest selten: Am Freitag eröffnete die Freihand-Schützengesellschaft 1870 das dreitägige Spektakel im Waldbad Zwenkau mit Kanonendonner und Salutschüssen zum traditionellen Freibieranstich von Bürgermeister Holger Schulz ( CDU). Das Kommando hatte Gottfried Böhmelt, der zweite Vorsitzende und amtierende Schützenkönig übernommen, während Vereinschef Ralf Oehlert für die große Feier zum 150. Geburtstag am 16. Mai nächsten Jahres warb.

Zur Galerie So schön war’s beim Laurentiusfest in Zwenkau

Bis in die späten Abendstunden hinein standen am Freitag die Besucher an zwei Kassen trotz Nieselregens in langen Schlangen an. Ein Zeichen dafür, dass der Musikmix für Jung und Alt auf zwei Bühnen genau der richtige war. Die Kultband Karussell lockte überwiegend die älteren Fans, die DJs des Quadvereins zogen das jüngere, tanzwütige Publikum an.

Yachtclub bewertet Arschbombenwettbewerb

Die Aktivitäten im Wasser sind neben den Sportwettkämpfen wie dem Volleyballturnier der Renner. Ein Hauch von Hawaii wehte über das Waldbad, als Suntina Rabich mit gekonntem Hüftschwung die Teilnehmer des 14. Arschbombenwettbewerbs zum Sprungturm führte – allesamt passend verkleidet zum Motto „Waikiki Honolulustrand am Beckenrand“. Martin Reinhold und Frank Conrad von der DRK-Wasserwacht hätten bei den Erwachsenen den Preis fürs schönste Kostüm gewonnen. Die Jury des Yachtclubs Leipzig bewertete jedoch die spritzigsten Landungen. Und die legte eindeutig Dirk Lindner bei seiner bereits zehnten Teilnahme hin. Bei den Kindern und Jugendlichen bekam Felix Claus die meisten Punkte.

Von Gislinde Redepenning