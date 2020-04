Lehmhaus Galerie öffnet wieder die Türen

Zwenkau

„Endlich kann ich wieder nach Zwenkau einladen“, freut sich Catherine Scholz. Ihre Lehmhaus Galerie in der Leipziger Straße 14 ist wieder auf und zeigt die aktuelle Ausstellung „Natürlich – Heinz Mutterlose“. Sie wurde bis zum 6. Juni verlängert.

Schkeuditzer Künstler bleib sich treu

Zu sehen sind bildnerische Erinnerungen an den Schkeuditzer Künstler anlässlich seines Todestages vor 25 Jahren. Er unterwarf sich weder den aktuellen Trends noch Vorgaben und blieb immer seinem Sujet, der lebendigen Natur, treu. Sie hat er auf sich wirken lassen, sie war Ausgangspunkt seiner Darstellungen von Blumen und Landschaften. Seine Aquarelle und Ölbilder scheinen zeitlos, sie fangen den flüchtigen Augenblick ein. Sie sind spannungsgeladen und facettenreich.

Impressionen aus der Heimat im Bild

Der Betrachter darf sich auf so manche Impressionen aus der näheren Umgebung freuen. So zeigen der „Auenwald“ oder der „Blick auf Schkeuditz“ die Leipziger Region. Zeichnungen von Bauern bei der Arbeit erinnern an das der Braunkohle geopferte Eythra. Auch ein Feld mit wuchtigen Kohlköpfen in Werben ist zu sehen.

Ab jetzt ist wieder donnerstags bis sonnabends von 14 bis 18 Uhr geöffnet oder nach telefonischer Vereinbarung unter der Nummer 034203 32588. Weitere Infos unter www.lehmhaus-galerie.de. Die ursprünglich geplante Ausstellung mit Werken von Andreas Mocker wird im nächsten Jahr nachgeholt.

Von Gislinde Redepenning