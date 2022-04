Leipzig/Markkleeberg

Vor zwei Jahren war es, als DJ Roland die erste große Disconacht im Agra-Parkschloss ankündigte. Binnen weniger Tage konnte er einige hundert Tickets verkaufen, weil in der schmucken Location schon früher viel getanzt wurde. „Die Leute haben sich gefreut wie Bolle, dass hier wieder was los sein soll“, so der stadtbekannte DJ, der mit Gast-DJs rund tausend Gäste auf zwei Etagen in Schweiß und Tanz bringen wollte.

Dann kam Corona.

Der Rest ist bekannt, alles Große musste ausfallen, auch Tanz und Spaß blieben auf der Strecke.

Erster Anlauf zu kurzfristig

Im Vorjahr startete DJ Roland angesichts von Lockerungen eine kleineren Discoabend. „Aber der kam für die meisten zu kurzfristig“, räumt er selbstkritisch ein.

DJ Roland. Quelle: Alexander Bley

Daher gelten die Karten für die 1. Leipziger Disconacht von 2020 nun weiter auch für den jetzigen großen Anlauf auf Spaß und Tanz am 7. Mai. „Aber nur noch dieses Mal“, sagt Kohler.

„Nicht übertreiben“

Er hofft auf bis zu 700 Gäste, „wir wollen es angesichts der Lage ja nicht übertreiben“, sagt er. Im Parkschloss werde alles für die Feier getan, „es gibt weiße Ledersessel, alles wird rausgeputzt, es gibt Snacks, das ganze Haus ist geöffnet“, verspricht er. Und genügend Parkplätze hinterm Haus gebe es auch.

Zwei Gast-DJs werde er einladen, der ganze Abend sei für ein chickes Ü30-Publikum geplant. Karten gibt es an der Abendkasse oder direkt über DJ Roland per Mail an info@showkiste-leipzig.de

Von -tv