Leipzig - LVB-Linien 2 und 10 liegen weiter auf Eis

Das heftige Schneetreiben vom 7. und 8. Februar hat nicht nur das Schienennetz der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) in Mitleidenschaft gezogen. Wie LVB-Sprecher Marc Backhaus am Sonnabend mitteilte, gibt es auch einige Probleme mit dem Fuhrpark. „Der Schadstand bei den Straßenbahnen ist gegenwärtig recht hoch. Deshalb werden wir die Linien 2 und 10 vorerst nicht wieder fahren lassen. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, so Backhaus. Zumal in der kommenden Woche Tauwetter erwartet werde. „Dadurch dürfte es viel Wasser auf den Strecken geben, das in den Nächten gefriert und Schäden an der Infrastruktur verursachen könnte“, erläuterte der Sprecher. „Diese Schäden wiederum könnten Auswirkungen auf unsere Fahrzeuge haben.“ Auch wenn die Linien 2 und 10 vorerst nicht verkehren, so seien doch alle Leipziger Stadtteile mit Bahn und Bus zu erreichen.

Gute Nachrichten gibt es derweil für die Markkleeberger: Die Buslinie 70 fährt wieder bis zum Bahnhof. In der kommenden Woche soll die Strecke vom Bahnhof bis nach Markkleeberg-Ost ebenfalls beräumt werden, sodass dann auch der Osten der Großen Kreisstadt wieder an den Öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen ist.

Die Schienenstränge der Linie 11 von Wahren nach Schkeuditz wurden am Sonnabend von den Jugend-Handballern des SC DHfK Leipzig beräumt. Mit Schaufeln schippten sie den Schnee von den Gleisen. Die „11“ rollt seit dem Abend des 13. Februar wieder zwischen Leipzig und der Flughafenstadt. Von Donnerstag bis Samstag hatte es auf dem Streckenabschnitt Schienenersatzverkehr gegeben.

