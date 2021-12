Großpösna

Anfang Oktober sprengten zwei Unbekannte einen Geldautomaten der Sparkasse im Pösna Park in Großpösna. Jetzt hat die Polizei Fotos der Tatverdächtigen veröffentlicht, bittet die Bevölkerung um Hinweise. Die Fotos können unter diesem Link angesehen werden, stehen im Internet unter www.polizei.sachsen.de/de/85652.htm.

Filiale dicht

Bei der Explosion in der Nacht vom 7. zum 8. Oktober war erheblicher Sachschaden an der Bankfiliale und selbst an einem benachbarten Geschäft entstanden. Bis heute ist die Sparkasse geschlossen, müssen die Großpösnaer Bankkunden teilweise nach Liebertwolkwitz fahren.

An das Geld aus dem Automaten waren die identisch gekleideten Räuber nicht gelangt. Sie waren in unbekannte Richtung entkommen. Trotz umfangreicher Ermittlungen gebe es bislang keine Erkenntnisse zu den Tatverdächtigen, so die Polizei.

Wer hat etwas gesehen?

Zur Aufklärung würden nun dringend Zeugen gesucht, die Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, die in diesem Zusammenhang aufgefallen sind. „Wer hat Feststellungen im Vorfeld der Straftat gemacht, welche im Tatzusammenhang stehen können?“, fragen die Beamten

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder der Rufnummer (0341) 96 64 66 66 zu melden.

