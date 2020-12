Leipziger Ausflugsschiff benötigt Reparaturen

Leipzig/Markkleeberg

Wer Leipzigs größte Badewanne kennt, hat bestimmt schon mal eine Runde mit ihr gedreht: Die MS Cospuden ist der dienstälteste Ausflugsdampfer im Neuseenland, war erst im Vorjahr durch neue Besitzer vor dem Verschrotten bewahrt worden. Doch nun droht dem über 60 Jahre alten Schiff neues Ungemach: Trinkwasser-, Abwasser- und Dieseltank müssen jeweils geschweißt werden, auch der Fußboden braucht dringend eine Erneuerung, erklärt Louisa Körner. Eine Crowdfunding-Aktion soll nun helfen.

Körner leitet die Abteilung Freizeit-Abenteuer, die unter dem Mantel der Firma H&D Dienstleistung GmbH die MS Cospuden seit dem Vorjahr betreibt. Schon die zweite Saison in diesem Jahr hatte es aber in sich. Zwar seien in den abgelaufenen Monaten sehr viele Linienfahrten ausgebucht gewesen, sagt sie. Aber es hätten coronabedingt eben nur jeweils 40 Personen mitgedurft.

Saison mit Corona-Problem

Von den Charterfahrten – das traditionell attraktivere Geschäft – habe es ebenso weniger gegeben, als eigentlich geplant. Und auch die jetzt noch vorgesehenen Glühweinfahrten dürften nicht mehr stattfinden. Zudem habe die Saison in diesem Jahr erst im Mai starten dürfen – ein weiterer Monat, der nun fehle. Kein Wunder, dass die Betreiber nach diesem schwierigen Jahr Hilfe benötigen.

Denn die MS Cospuden muss im nächsten Frühjahr mal wieder aus dem Wasser geholt werden für die Überholung. „Wir wollen dazu dieses Mal nicht einen riesigen Kran nutzen wie 2019, sondern das Schiff mit einem eigens konstruierten Wagen aus dem Wasser holen“, erklärt Körner. Die Pläne lägen vor, Angebote auch, „in der nächsten Woche wollen wir ihn bestellen.“

„Zeit zu handeln“

Anfang Februar solle der Wagen die MS Cospuden aus dem Wasser ziehen. Das Unterwasserschiff solle entrostet und gestrichen, neben den notwendigen Schweißarbeiten am Rumpf und den Tanks auch die kleine Bordküche neu gestaltet werden. Der verschlissene unansehnliche Bodenbelag soll ebenso erneuert werden. „Die Hygiene auf dem Schiff muss insgesamt passen“, sagt Körner. Zwar habe es bislang noch keinen Ärger mit den entsprechenden Ämtern gegeben, „aber jetzt ist die Zeit gekommen, um zu handeln“, findet sie.

Ziel: 5000 Euro Spenden

„Wir hoffen dabei sehr auf die Unterstützung durch liebe Menschen und auch auf unsere Stammkundschaft“, sagt Körner. Denn neben der Finanzierung durch Eigenmittel der Firma ist auch eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen worden. Zwei Ziele habe man sich dabei gesetzt: Bis 3000 Euro Spendengelder genügten für die Schweißarbeiten. Wenn es gelänge, auf 5000 Euro zu kommen, könne sogar noch der Fußbodenbelag angeschafft werden.

Im Gegenzug erhielten die Spender ein kleines Präsent und könnten im nächsten Jahr an einer großen Aktion teilnehmen. „Was das genau ist, wird aber noch nicht verraten“, sagt Körner.

Die Crowdfunding-Aktion läuft bis zum 25. Februar. Wer sich daran beteiligen möchte, findet weitere Infos unter www.startnext.com/umbau-der-ms-cospuden.

