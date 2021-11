Wenn Spenden für einen guten Zweck vierstellig ausfallen, kommen die meist von gut aufgestellten Unternehmen. Ein Betrag, wie er am Mittwoch von einer Leipziger Familie als private Spende an die Villa Bärenherz übergeben wurde, hat daher Seltenheitswert. Entsprechend groß war die Freude in Sachsens einzigem Kinderhospiz.