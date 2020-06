Leipzig/Markkleeberg

Erwartet wurden sie schon länger. Schließlich leben seit ein paar Jahren Biber mitten in Leipzig: im Elsterbecken, nahe der Red-Bull-Arena. Dennoch hat die Nachricht über ihre Ansiedlung im Floßgraben im Südlichen Leipziger Auwald offenbar das Leipziger Rathaus überrascht. So blieb eine LVZ-Anfrage über die Biber-Folgen prompt unbeantwortet von der zuständigen Fachbehörde.

Verfügung schützt Eisvogel

Dabei hat schon der in unseren Breiten seltene Eisvogel den Floßgraben touristisch mehr oder weniger lahmgelegt. Nur zu ganz bestimmten Stunden am Tag ist das Befahren der Verbindung von Leipzig zum Cospudener See überhaupt möglich. Die Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig soll verhindern, dass der Vogel bei der Brut gestört wird. Und jetzt kommen auch noch die nicht minder geschützten Biber.

Der Fachmann: „Abwarten“

Unweit des Klärwerkes Markkleeberg seien zwei Tiere von dortigen Gartennutzern gesehen und auch gefilmt worden, sagt Sven Möhring, der Biber-Experte im Landkreis Leipzig. Die Tiere hätten einen Erdbau angelegt, der mit Knüppeln abgedeckt ist.

Ob und wann mit Nachwuchs zu rechnen ist, wisse er nicht. Die Nahrungssituation rundherum sei eigentlich dafür kaum geeignet. „Es gibt dort überwiegend nur harte Hölzer, kaum Weiden oder Espen, die Biber suchen“, so Möhring. „Abwarten“, heißt seine Devise.

Biber sind nachtaktiv

Anders als vielleicht strenge Artenschützer in der Großstadt – im Kreis gibt es inzwischen mehrere Biberstandorte – glaubt Möhring auch nicht an größere Konflikte mit Freizeitsportlern im Floßgraben. „Die Tiere sind nachtaktiv, da stört es sie nicht, wenn tagsüber jemand vorbeipaddelt“, sagt er.

Dämme wird es wohl nicht geben

Selbst vor den gefürchteten Dämmen, die Biber zur Wasserregulierung bauen, um ihren Bau zu schützen und schwimmend zur Nahrung zu gelangen, bleibe der Floßgraben wohl verschont. „Das Wasser dort ist überwiegend tief genug“, so Möhring. „Biber bauen nur, wenn es unbedingt nötig ist.“

Allerdings sind für den guten Wasserstand im Floßgraben immer mal wieder Unterhaltungsmaßnahmen am Gewässer nötig. Ob und in welchem Umfang die nun geplanten davon betroffen sind – dazu gab es am Freitag keine Antwort aus dem Rathaus.

