Leipziger Freizeitpark Belantis will noch vor Pfingsten öffnen

Leipzig

Die letzten Absprachen laufen, der genaue Termin steht noch nicht fest. Aber klar ist, dass der Belantis-Freizeitpark in der letzten Mai-Woche, also kurz vor Pfingsten, wieder öffnen soll. Das erklärte Pressesprecher Markus Langnickel am Dienstag auf Anfrage der LVZ. Das ausgearbeitete Hygienekonzept sei bereits durch das Gesundheitsamt genehmigt.

Besucherzahl wird noch festgelegt

Noch festgelegt wird, wie viele Besucher sich zeitgleich im Park aufhalten dürfen. Normalerweise liegt die Grenze bei 8000 Gästen. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen und Vorgaben muss diese Grenze wohl etwas nach unten korrigiert werden. Wenn der Park wieder öffnet, werde man für die Einhaltung des Mindestabstands sorgen und dazu auch Schilder aufstellen, sagte Langnickel. Außerdem sollen Desinfektionsmittelspender installiert werden.

Der Freizeitpark hatte seine Tore mit Ende der vergangenen Saison im November letzten Jahres geschlossen und seitdem aufgrund der Corona-Pandemie nicht wieder öffnen können. Ursprünglich war der Neustart zum 4. April geplant.

Von bm