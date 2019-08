Großpösna/Leipzig

Es ist eine besondere künstlerische Ausdrucksform, die Günther Sachse in einer neuen Schau im Pösna-Park präsentiert (Eingang 1). Die Linienfarbe und der Hintergrund stehen im Mittelpunkt der Motive, die Leipzig und seine Bauten in den Mittelpunkt rücken – übrigens auch weniger bekannte. Die Farbübergänge in den bearbeiteten Bildern des Leipziger Fotografen reduzieren sich auf eine einzige Konturenfärbung; Unwesentliches wird ausgeblendet. Sachses Fotos werden flankiert von kleinen Geschichten in Versform, die seine Frau Heidrun geschrieben hat.

„Leipziger Konturen und ihre kleinen Geschichten“ heißt die Ausstellung, die vom 9. August bis 30. September im Pösna-Park läuft; eine Midissage findet statt am 22. August um 19 Uhr – musikalisch begleitet von Jörn Kleinbrahm.

Von lvz