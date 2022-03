Leipziger Neuseenland: Rad-Bus an die Seen wird wieder flottgemacht

Landkreis Leipzig

Mit dem Rad das Leipziger Neuseenland erkunden – das wird in wenigen Tagen wieder mit komfortabler Anfahrt möglich sein. Am 2. April nimmt die Regionalbus Leipzig GmbH ihren Fahrradanhänger in Betrieb. Touristen, denen vielleicht schon bei der Anfahrt die Puste auszugehen droht, können sich so ganz entspannt zu einer Radrunde um die Seen chauffieren lassen. Und das umweltfreundlich mit dem öffentlichen Nahverkehr. Der Fahrrad-Bus gilt als weiterer Mosaikstein, um die Naherholungsziele rund um die einstigen Tagebaugewässer noch besser zu erschließen. Auch Familien mit Kindern gelangen so zu attraktiven Rundwegen um die Seen, ohne sich erst groß Gedanken darüber machen zu müssen, wie sie die Räder zum Startpunkt der Tour bekommen.

Mit dem Anhänger bequem zum Hainer See bei Kahnsdorf

Der Fahrrad-Bus kann bis zu 16 Drahtesel huckepack nehmen. Das Gefährt ist an Wochenenden und Feiertagen auf zwei Strecken unterwegs, wie das kreiseigene Nahverkehrsunternehmen informiert. Wer beispielsweise die neuesten Entwicklungen am Hainer See bei Kahnsdorf oder am Zwenkauer See bestaunen will, sollte die Linie 101 zwischen Borna und Zwenkau nutzen. An allen Haltestellen kann zu- oder ausgestiegen werden. Dass die Räder heil ankommen, ist garantiert, versichert die Regionalbus GmbH. So dachten die Entwickler des Anhängers schon bei der Konstruktion daran, gummierte Sicherheitspolster anzubringen. Damit es keine Kratzer gibt.

Anhänger im Leipziger Neuseenland nimmt Räder huckepack

Die zweite Linie, auf der der Anhänger rollt, ist die 141 zum Störmthaler See. Diese bedient von 2. April bis 31. Oktober im erweiterten Saisonverkehr die Haltestellen Vineta und Hafen und hat an allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen den Fahrradhänger im Schlepptau. „In den Sommerferien können die beiden Haltestellen zusätzlich auch montags bis freitags zwischen 9 und 18 Uhr genutzt werden“, teilt Unternehmenssprecher Thomas Fröhner mit.

„Die PlusBus-Linie 141 (Leipzig, Probstheida - Borna) bildet zusammen mit den Regionalbuslinien 101 (Borna - Zwenkau) und 106 (Großstädteln - Probstheida/Auenhain) ein vielfältiges Verkehrsangebot, das Fahrgäste zu den schönsten und beliebtesten Seen im südlichen Leipziger Neuseenland bringt“, fügt der Sprecher hinzu. Mehr Informationen zu den drei Linien samt Ausflugszielen gibt es unter www.regionalbusleipzig.de/auf-ins-neuseenland. Die Zeiten des Fahrradbusses sind im Fahrplan der beiden Linien mit einem Fahrrad-Symbol gekennzeichnet. Die Mitnahme der Räder kostet in Zone 1 zusätzlich 1,40 Euro, in Zone 2 sind es 2,60 Euro. Bus-Tickets können die Fahrgäste mit der MOOVME-App oder direkt beim Fahrer erwerben.

MDV und Komoot entwickeln Wanderkarten für Touren im Leipziger Neuseenland und dem Muldental

Einen weiteren Service legt das ÖPNV-Unternehmen Wanderern und Naturfreunden ans Herz. „In Zusammenarbeit von Mitteldeutschem Verkehrsverbund und der Firma Komoot, einem App-Betreiber mit Fokus auf Freizeit, Sport und Tourismus, wurden Karten für Wanderungen im Neuseenland und dem Muldental entwickelt.“

Diese Karten stehen mit detaillierten Beschreibungen und Empfehlungen von interessanten Zielen unter www.komoot.de im Internet bereit. Einige Wanderrouten können auch mit den Linienbussen der Regionalbus Leipzig erreicht werden. So ist zum Beispiel die Wanderstrecke um den Markkleeberger See bequem mit der PlusBus-Linie 101 zu erreichen und zur empfohlenen Wanderstrecke in beziehungsweise um Wurzen fahren sogar mehrere Buslinien.

Die Fahrpläne und weitere Informationen sind auf der Homepage www.regionalbusleipzig.de verfügbar. Mehr Informationen erhalten Interessierte unter www.regionalbusleipzig.de/fahrradbus

Von Simone Prenzel