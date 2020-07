Landkreis Leipzig

Malen nach Zahlen kennt sicher jeder, Radeln nach Zahlen ist zumindest im Leipziger Neuseenland neu. Dieser Tage startet rund um vier Seen ein Knotennummernsystem, das sich von den Niederlanden und Belgien aus nach Deutschland hinein verbreitet und in so manchem Radrevier von den Alpen bis nach Ostfriesland seit Jahrzehnten bewährt hat.

Beschilderung ist jetzt komplett

„Die Umstellung der Ausschilderung auf das Knotennummernsystem entlang der Radwege im Bereich des Cospudener-, Markkleeberger- , Störmthaler - und Zwenkauer Sees ist jetzt abgeschlossen“, informiert Daniela Herburg, Kommunikations- und Netzwerkmanagerin für das Leipziger Neuseenland.

Ausflügler und Touristen können sich ihre gewünschten Routen anhand der Knotenpunkte, die an den Kreuzungen von mehreren Radwegen stehen, einfach individuell zusammenstellen. An jedem befindet sich für die schnelle Orientierung eine Übersichtstafel, die spontane Abkürzungen oder Verlängerungen möglich macht – Kartenmaterial kann zu Hause bleiben. Dazu gibt es Infos zu den jeweiligen Entfernungen und kurze textliche Erläuterungen. Wer mit Handy unterwegs ist, kann auch die entsprechenden QR-Codes scannen und nutzen. Sie führen auf die Seite leipzigerneuseenland.leipzig.travel/radnetz.

Konzeption für Vier-Seen-Radnetz

„Wir als Kommunales Forum für den Südraum Leipzig waren für die Theorie zuständig, der Tourismusverein Leipziger Neuseenland hat die Praxis übernommen“, erklärt Geschäftsführerin Steffi Raatzsch. Man habe das Ingenieurbüro ISUP GmbH zunächst mit der Konzeption des neuen Systems für das Vier-Seen-Radnetz beauftragt. Anschließend veranlasste der Tourismusverein die Montage der Schilder, die derzeit von Geschäftsführerin Sandra Brandt auf ihre Richtigkeit hin kontrolliert werden.

Zahlen sind immer zweistellig

Die Runde von der Neuseenbrücke aus um den Markkleeberger See heißt jetzt im Uhrzeigersinn 01, 02, 10, 19, 05 und zurück zur 02. Dass die immer zweistelligen Zahlen nicht fortlaufend um die Seen herum führen, ist der Vorreiterrolle der Akteure in Sachsen geschuldet. So sind dem Areal im Osten Markkleebergs die Ziffern 01 bis 24 vorbehalten, dem Westen 25 bis 49, Zwenkau/ Böhlen die 50 bis 74 und Rötha/ Großpösna die 75 bis 99. In allen Bereichen soll künftig die Vernetzung mit weiteren Radrouten möglich sein, für die entsprechende Zahlen vergeben werden können. „Der Ausgangspunkt, also die Nummer 01, ist die Neuseenbrücke“, so Raatzsch. „Wer anfängt, bestimmt. Wir sind das Maß der Dinge.“

Praxistipps aus den Niederlanden

Tipps, die das Radeln nach Zahlen erleichtern, können sich Ausflügler von den Niederländern abschauen: Man kann die Nummern der zu Hause geplanten Route auf einem Papierstreifen notieren und mit Klebeband am Lenker befestigen oder man wählt die elegantere Lösung und bestellt sich im Internet einen „Bikepointer“ zum Eintragen der Routenpunkte auf einem Knotenkärtchen.

Von Gislinde Redepenning