Ein großer Zacken, zwei kleine, wieder ein großer und noch zwei kleine: So sieht das mysteriöse Zeichen aus, für das niemand eine Erklärung hat und das sich trotzdem vom Leipziger Neuseenland aus bis in den Fläming und das Elbsandsteingebirge verbreitet hat. Inzwischen beschäftigen sich Wissenschaftler damit – und sogar ein Buch richtet sich an das „Verehrte Phantom“.