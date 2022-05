Leipziger Rettungsschwimmer funken SOS: Einsatzkräfte reichen nicht aus

Leipzig

Für die Wasserrettungsorganisationen wird es immer schwieriger, die Saison an den Leipziger Seen abzusichern. „Es fehlen neue Leute – wir haben zehn bis 30 Prozent Schwund pro Jahr“, konstatiert Thomas Ulrich, stellvertretender Fachbereichsleiter für Wasserrettung bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Leipzig (DLRG). 

„Es wird Tage geben, da müssen die Stationen zubleiben“

Die DLRG kontrolliert den Strand am Campingplatz des Kulkwitzer Sees und das Strandbad Ost des Markkleeberger Sees. Schon letztes Jahr sei es schwer gewesen, jede Schicht zu besetzen. Wegen Corona hätten keine neuen Kräfte ausgebildet werden können, und junge Leute würden die Region für Ausbildungen oder Auslandsaufenthalte verlassen. Zwar zählt Ulrichs Personaltableau zurzeit knapp 80 Leute. Die sind aber ehrenamtlich und nebenberuflich im Einsatz. „Es wird Tage geben, da müssen die Stationen zubleiben“, sagt Ulrich.

Neben den beiden DLRG-Stränden gibt es als dritten bewachten Strand im Neuseenland nur noch die Schladitzer Bucht, die von der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) betreut wird. Dort bestehen die gleichen Personalprobleme, sagt Ehrenamtskoordinator Yannik Niebuhr. 60 bis 70 Leute stünden derzeit zur Verfügung.

Und auch beim DRK gilt: Weil in der Pandemie Rettungsschwimmkurse ausgefallen sind, fehlt der Nachwuchs. „Es ist schwierig, das auszugleichen – wir können ja nicht plötzlich viel mehr Kurse anbieten“, sagt Niebuhr. Zugleich haben ausfallende Trainingseinheiten aufgrund von Corona die Gemeinschaft nicht unbedingt gestärkt. „Es ist gut, dass wir nun wieder zusammenfinden“, erklärt der DRK-Mann.

DRK und DLRG fordern umfassendes Konzept

DRK und DLRG monieren schon lange, dass es mehr bewachte Strände braucht. Sie mahnen ein Konzept für einen flächendeckenden, vernetzten Wasserrettungsdienst an. „Die Seen werden als Touristenattraktionen vermarktet – aber eine adäquate Wasserrettung gibt es nicht im Neuseenland“, kritisiert Thomas Ulrich. Am stark frequentierten Cospudener See zum Beispiel fehlt jedwede Aufsicht. Es brauche Rettungsstationen und vor allem hauptamtliches Personal. Weil das fehlt, geht es auch in der Ausbildung des Nachwuchses nicht voran – ein Teufelskreis. Andersherum würde ein Schuh draus, sagt Niebuhr: „Wir brauchen mehr Hauptamtliche als Grundsicherung, um möglichst viele Ehrenamtliche ausbilden und koordinieren zu können.“ Immerhin: Man sei mit den Städten Leipzig und Markkleeberg im Gespräch, erklärt DLRG-Kollege Ulrich. „Wir sind auf einem guten Weg“, zeigt er sich optimistisch.

Stadt Leipzig hielt sich bislang zurück

Die Stadt Leipzig hatte sich mit Blick auf einen Ausbau der bewachten Strände zuletzt allerdings zurückhaltend geäußert. Es gebe keine Ufer, an denen die Kommune zur Installation einer Wasserwacht verpflichtet wäre – etwa, weil dort Eintritt verlangt wird, hatte die Verwaltung vergangenen Sommer mitgeteilt. Zudem seien die Gewässer keine Unfallschwerpunkte. Praktisch alle Todesfälle der letzten Jahre hätten mit einer ohnehin nur punktuell möglichen Wasserwacht nicht verhindert werden können.

Gemeinsame Wasserrettungsübung am Wochenende

Die verbliebenen Rettungsschwimmer wollen am Wochenende trainieren – DLRG und DRK treffen sich an der DLRG-Wasserrettungsstation am Kulkwitzer See. Von 10 bis 20 Uhr werden verschiedene Szenarien geübt – unter anderem die Rettung von Tauchern und vom Boot aus. „Das wird die bislang größte gemeinsame Wasserrettungsaktion“, sagt Ulrich.

Von Björn Meine