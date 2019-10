Leuchtende Landmarken zeigen Veränderung: „Wir möchten über die Herzen bewegen“

Markkleeberg

Das erste Lichtfest Südraum Leipzig schafft Bilder, die in Erinnerung bleiben: Pflanzen, Muscheln, Haifischzähne, die aus dem Nebel auftauchen, ein stilisierter Kirchturm, der auf einem See lebendig wird, die ernsten Gesichter von Zeitzeugen des Tagebaus Espenhain auf einem Schaufelradbagger oder übergroße Hände an einer Kirchenfassade – sechs eindrucksvolle Illuminationen wurden am Mittwoch und Donnerstag an sechs Orten im Leipziger Südraum für hunderte Besucher sicht- und erlebbar.

Zur Galerie Mit beeindruckenden Effekten sind beim Lichtfest Südraum 2019 wichtige Landmarken und Gebäude in Szene gesetzt worden. Fotograf André Kempner hat die besten Motive eingefangen.

Initiiert wurde die künstlerische Lichtinstallation zum Tag der Deutschen Einheit – im Vorfeld des 9. Oktobers – vomFörderverein DokMittund dem Landkreis Leipzig. Unter dem Motto „Wir.Hier“ schufen die Lichtkünstler Jürgen Meier und Karen Herrmann leuchtende Landmarken als Zeichen der Erinnerung und der Veränderung.

Ziel: Industrie-Kulturlandschaften auch emotional erlebbar machen

Eröffnet wurde das Lichtfest Südraum Leipzig am Mittwoch vor der Werkhalle der Technischen Dienste (TDE) Espenhain – der ehemaligen Hauptwerkstatt des Tagebaus Espenhain. Dort wurde das große Fenster zur Projektionsfläche für den authentischen Ort und seine Geschichte. Gestern lud das Festkonzert „Wendezeiten“ in die Werkhalle. „Ziel ist es, die neuen Industrie-Kulturlandschaften auch emotional erlebbar zu machen“, sagte Walter Christian Steinbach, Initiator des Lichtfestes Südraum Leipzig. „Ich habe die liebliche Landschaft von einst noch als Kind erlebt. Eine wunderbar gegliederte Landschaft mit ihren Auen und Wiesen; den Dörfern mit ihren Kneipen und Kirchen, den Gotteshäusern als Landmarken“, so der ehemalige Pfarrer und Vorsitzende des Fördervereins DokMitt. „Jetzt gibt es viele neue, andere Landmarken. In einer Landschaft, die einen einmaligen Wandel erlebte – den größten seit 250 Millionen Jahren“, erinnerte Steinbach an die Worte des bekannten Geologen Lothar Eißmann. „Wir freuen uns, dass durch Fördermittel des Europäischen Leader-Programms und des Landes Sachsen das erste Lichtfest Südraum Leipzig möglich wurde“, so Steinbach.

Mitarbeiter auf dem Schaufelradbagger

Per Bus-Rundfahrt oder auch ganz individuell konnten die Lichtinstallationen erlebt werden. Ernst erscheinen die Gesichter von Zeitzeugen, die auf den Schaufelradbagger im Bergbau-Technik-Park projiziert wurden. Es sind die Fotos von Werksausweisen ehemaliger Mitarbeiter des Kombinates Espenhain aus der Neuseeland-Sammlung des Kuhstall-Vereins Großpösna. Natur prägt die Halde Trages und Natur prägte den Ort einst: Aus der Installation „Zeitennebel“ am Aussichtsturm tauchen Pflanzen auf, gleich darauf erinnern Muscheln und ein Haifischzahn an den Meeresboden vor etlichen Epochen. Eindrucksvoll auch die Videoprojektion an der Fassade der Katharinenkirche Großdeuben: Hände symbolisieren individuelles Handeln der Friedens- und Umweltbewegung der Region. Wellen, die sich überlagern, verstärken oder gar auslöschen, machen die wechselhafte Geschichte des Südraums an der Zentraldeponie Cröbern sichtbar.

Licht schafft neuen Fokus

Wechselnde Lichtsignale sendet der stilisierte Kirchturm der Vineta auf dem Störmthaler See aus. Den Betrachtern erscheint die Vineta mal als zerbrechliches Kirchlein – mal als leuchtende Landmarke. „In der Dunkelheit ist der Eindruck anders als bei Tag. Die Installationen schaffen einen neuen Fokus auf die Landschaft und ihre Geschichte“, so Jürgen Meier, der künstlerische Leiter des Lichtfestes Südraum Leipzig: „Wir möchten über die Herzen bewegen.“

Von Ingrid Hildebrandt