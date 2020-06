Zwenkau

Die Schönheit der Natur feiert die Zwenkauer Lehmhaus Galerie einmal mehr in ihrer neuen Ausstellung: Essais sur des paysages impressionniste – Sven Arndt, heißt die Schau, die am Samstag eröffnet wurde.

Galeristin Catherine Scholz freute sich, den Besuchern „die eindrucksvollen Bilder“ zeigen zu können: „ Sven Arndt ist ein Virtuose im Bereich der Landschaftsmalerei. Der freiberufliche Künstler versteht es, die Betrachter zu verzaubern und auf seine Ausflüge mitzunehmen. Er hält fest, was sein Auge in eben in diesem Moment erblickt“, so Scholz.

„Wie ein Indianer auf Entdeckung“

Bäume, Wasserläufe, Wiesen, windbewegte Wolken – sind Ausdruck der in der Natur wirkenden Kräfte, sind Essays über impressionistische Landschaften. „Ich bin viel draußen und wie ein Indianer auf Entdeckung“, bestätigt der Leipziger und lacht. Dabei sei eine künstlerische Arbeitsweise kein schnelles, routiniertes Betrachten: „Es sind Momente, die man nicht suchen kann, die entdeckt man: Es ist etwas, das mich gefangen nimmt, eine Stimmung auslöst.“

Der wechselnde Einfall des Lichts begeistere ihn ebenso wie die Schönheit der Natur an sich. „Dem Schönen wirkt eine Kraft inne, man muss es nur sehen wollen, sich darauf einlassen. Im besten Fall hört man auf zu denken, komme ins selbstvergessene Tun.“

Dramatisch und poesievoll zugleich

Die lichtvollen Landschaftsbilder von Sven Arndt sind genau lokalisierbar und doch keine gefällig angelegten Naturidyllen, sondern Bilder, die eine atmosphärische Stimmung widergeben. Im besten Sinne, das Unsichtbare sichtbar machen. Motive wie die Elsteraue, Bäume am Teich oder Bachlauf in Knauthain erscheinen bei aller Poesie dramatisch und spannungsvoll zugleich. So rahmen Bäume einen Bach, ihre Stämme führen den Blick der Betrachter nach oben in das Blau des Himmels. Dieses sensible Abstufen von Blau zeigt Empfindung und künstlerische Sicherheit des Malers. „Das Pariser Blau mag ich sehr. Es hat Tiefe, ist facettenreich und geheimnisvoll, weckt Assoziationen.“

Leipzigs Licht wird französischer

Die Farbe hat der 1970 geborene Leipziger während seines Studiums in Frankreich relativ unbewusst wahrgenommen. Nun wirke sie nach, ebenso wie das klare, helle Licht des Südens. „Anderes Licht, andere atmosphärische Stimmung“, sagt er.

Freuen werden sich nicht nur die Zwenkauer über seine Entdeckung: „Das Licht im Leipziger Umland ist deutlich heller, französischer geworden“. Sehen könne man es also in unmittelbarer Umgebung, macht der Künstler Lust, es ihm gleichzutun und die Schönheit der Natur zu entdecken.

„ Essais sur des paysages impressionniste“ – Sven Arndt bis 17. Juli 2020. Die Ausstellung in der Leipziger Straße 14 ist donnerstags bis samstags jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr geöffnet oder nach telefonischer Vereinbarung unter 03 42 03 – 32 5 88.

www.lehmhaus-galerie.de

Von Ingrid Hildebrandt