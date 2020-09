Markkleeberg

Christian Giger weiß, wie er seinem Publikum Gutes tut. Bevor am Sonntagnachmittag das Trio Jean Paul auf das Podium trat, verlor der passionierte Programmmacher der Lindensaalkonzerte keine großen Worte. Die Hörer saßen locker verteilt im Parkett.

Publikum soll von Pandemie möglichst wenig mitbekommen

Als Solocellist des Gewandhausorchesters ist Giger selbst seit Monaten von ständig wechselnden Auftritts- und Sicherheitsbestimmungen betroffen. Sein Publikum soll von den Problemen der Veranstalter durch organisatorische Blockaden in der Corona-Krise und daraus resultierenden wirtschaftlichen Ausfällen so wenig wie möglich mitbekommen.

Das Trio Jean Paul eröffnete am Sonntag den Reigen der Lindensaalkonzerte nach der Corona bedingten Zwangspause. Quelle: Christian Modla

Nach acht Monaten endlich wieder Musik in Markkleeberg! Die trommelnde „Wie sind wieder da!“-Attitüde ist dem Schweizer fremd. Wie von Giger gewohnt, gab es nichts gegen den musikalischen Heißhunger zwischendurch, dafür nobles Standard-Repertoire. Eckart Heiligers (am hauseigenen Bösendorfer-Flügel), Ulf Schneider (Violine) und Martin Löhr (Cello) hatten Joseph Haydns Trio e-Moll op. 56 Nr. 2 und Johannes Brahms’ Trio c-Moll op. 101 mitgebracht; nach der Pause dann Franz Schuberts Trio B-Dur op. 99. Darüber freuten sich viele, auch weil am 29. März ausgerechnet das Konzert zum zehnten Jahrestag der Lindensaal-Reihe dem Lockdown zum Opfer fiel.

Karten behalten Gültigkeit oder werden zurückgenommen

Die Vertrautheit mit dem Publikum lässt komplikationsfreie Anpassungen an unerwartete Eventualitäten zu. Einzel- und Jahreskarten für 2020 behalten ihre Gültigkeit oder werden dort zurückgenommen, wo sie erworben wurden. Anteilige Abonnements werden beim nächsten Lindensaalkonzert an der Kasse erstattet.

Für das am 7. Juni entfallene Programm der „ Lindensaal Virtuosen“ gibt es den neuen Termin 10. Januar 2021. Die 15 Streicher des Gewandhausorchesters kommen mit Antonín Dvořáks idyllischer Streicherserenade E-Dur op. 22, die in großen Philharmonien trotz ihrer großen Beliebtheit nur selten zur Aufführung gelangt. Nach dem dritten Brandenburgischen Konzert erklingt Carl Philipp Emanuel Bachs Solokonzert G-Dur Wq 169 mit Gewandhaus-Soloflötist Sébastian Jacot.

Zum Adventskonzert kommt A-capella-Ensemble Slixs

Es ist bereits Tradition, dass Giger Vokalensembles einlädt, die in der idealen Akustik des Lindensaals zu ebenso guter Wirkung kommen wie Kammermusik. Zum Adventskonzert am 29. November gastiert das A-cappella-Ensemble Slixs mit eigenen Lyrik-Vertonungen, mit Arrangements von Peter Gabriel und Prince sowie mit Vokaladaptionen aus Instrumentalwerken von ihrer preisgekrönten CD „Quer Bach“.

Tickets sind personen- und sitzplatzbezogen

Giger achtet sorgfältig darauf, dass sich niemand durch das mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Leipzig abgestimmte Hygienekonzept beeinträchtigt fühlen muss: Karten werden nur personen- und sitzplatzbezogen verkauft, die Kontaktdaten sind beim Veranstalter unter Verschluss.

Einige Anhänger der Reihe verzichteten auf die Rückerstattung von Ausgaben für entfallene Konzerte. Die Stadt Markkleeberg, die Sparkasse Leipzig und die Wegener GmbH wissen genau, was sie mit den Lindensaalkonzerten verlieren würden. Warum, das hörte man deutlich beim Auftritt des Trios Jean Paul. Das einzige, was im Lindensaal nicht sein sollte, sind Bravorufe ohne Atemmaske.

Tickets für die Lindensaalkonzerte am 29. November 2020 und 10. Januar 2021 unter Telefon 0341 3383624 oder E-Mail tickets@lindensaalkonzerte.de

Von Roland H. Dippel