Markkleeberg

Seit zehn Jahren ist es Usus, zu Beginn des neuen Jahres die Reihe der Lindensaalkonzerte zu präsentieren. Die Corona-Pandemie macht das zunichte. Von den vier geplanten Konzerten konnte in diesem Jahr nur eines stattfinden, im nächsten Jahr stehen erst einmal zwei Termine, versehen mit einem Fragezeichen. Der Initiator und Gewandhaus-Solocellist Christian Giger bleibt jedoch optimistisch.

Konzertauftakt im März

Es müsse ja weitergehen, sagt der Markkleeberger. Die Frage sei nur wann. Mit einem furiosen Start ins Musikjahr 2020 wollten die Solisten des Gewandhausorchesters am 29. März mit einem Jubiläumskonzert vor ausverkauftem Saal den zehnten Geburtstag der Konzertreihe feiern. Das fiel wegen Corona ins Wasser. Jetzt hoffen Sebastian Breuninger, Julius Bekesch (beide Violine), Chaim Steller (Viola), Christian Giger (Violoncello) und Yuka Kobayashi am Klavier, dass sie ihren Musikgenuss am 14. März 2021 zu Gehör bringen können. Sie spielen zwei Meisterwerke der beiden großen Lyriker der Musikgeschichte, Gabriel Faurés erstes Klavierquartett und Franz Schuberts großes G-Dur-Quartett.

Anzeige

Planungsunsicherheit bleibt

„Die Situation in der ersten Jahreshälfte ist sehr unsicher“, betont Giger. Gleich zweimal schon musste der Termin der „Lindensaal Virtuosen“ mit Werken von Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach und Antonín Dvořák verschoben werden, vom 7. Juni 2020 über den 10. Januar 2021 auf den 30. Mai. Die Vorbereitungen für die zweite Jahreshälfte laufen schon, die Ergebnisse sind aber noch nicht spruchreif.

Bravo-Rufe mit Maske fürs Trio Jean Paul

Das Trio Jean Paul, eines der gefragtesten und erfolgreichsten Kammermusikensembles mit Ulf Schneider (Violine), Martin Löhr (Violoncello) und Eckart Heiligers (Klavier), durfte im September unter strengen Hygieneauflagen auftreten. Bravo-Rufe waren nur mit Maske erlaubt. „Das war ein wunderbares Konzert, leider mit nur 141 Besuchern und einem Riesendefizit“, bedauert Giger.

Sponsoren bleiben Giger treu

Sein Dank gilt allen Konzertbesuchern, von denen viele weder das Geld für ihre Eintrittskarten noch für abgeschlossene Abos zurückverlangt haben. Ebenso den Hauptsponsoren Sparkasse Leipzig und Wegener GmbH Markkleeberg. „Sie haben ihre Fördergelder für 2020 nicht zurückgefordert und sogar für 2021 weitere Unterstützung in Aussicht gestellt“, verkündet Giger spürbar erleichtert.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Planungsunsicherheit sei das Schwierigste. „Wir lassen die nächsten Monate mit möglichst viel Gelassenheit und Hoffnung auf uns zukommen, aber im Bewusstsein, dass uns die kritische Phase wahrscheinlich noch bevorsteht“, erklärt Giger. Wenn Konzerte mit wenig Publikum stattfänden, weil nicht mehr Besucher erlaubt seien oder sie aus Angst vor einer Ansteckung fernblieben, würde es finanziell eng. Dennoch bleibt er positiv gestimmt und nimmt auch den „gigantischen organisatorischen Mehraufwand“, den er momentan als Veranstalter leisten muss, mit viel Optimismus.

Von Gislinde Redepenning