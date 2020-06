Lösung gefunden: Neue Markkleeberger Wasserschlange hat einen Lauf

Markkleeberg

Die Steuerungsgruppe Neuseenland stellte am Freitag im Markkleeberger Rathaus nach gut einem Jahr Arbeit die Ergebnisse einer Studie über Alternativen zur so genannten Wasserschlange als Verbindung des Markkleeberger Sees mit der Pleiße vor – jetzt kommt ein „Schlängchen“.

Ursprungsvariante vom Tisch gefegt

Die Studie wurde Anfang 2019 von der Lausitzer- und Mitteldeutschen Bergbauverwaltungsgesellschaft ( LMBV) in Auftrag gegeben. Die ursprünglichen Planungen mussten im September 2018 nach mehr als zehn Jahren Vorarbeit und 2,4 Millionen Euro Kosten zu den Akten gelegt werden, weil die Landesdirektion Sachsen die Planungen des Zweckverbands Kommunales Forum Südraum Leipzig als nicht genehmigungsfähig abgewiesen hatte. „Auch wenn wir die Wasserschlange in der ursprünglichen Form nicht umsetzen können, wollen wir auf die Fließgewässerverbindung nicht verzichten“, betonte Landrat Henry Graichen ( CDU) als Sprecher der Steuerungsgruppe. Die Anbindung des Markkleebergers Sees an das Leipziger Fließgewässernetz bleibe ein Schlüsselvorhaben im Leipziger Neuseenland.

Zahlreiche Varianten geprüft

„Wir haben in einem eigens gebildeten Fachbeirat alle möglichen Varianten, so utopisch sie uns erschienen sind, geprüft“, erklärte Regionalplaner Andreas Berkner als Leiter. Herauskristallisiert hat sich eine „kleine Gewässerlösung“ für muskelbetriebene Boote über Pleiße und die Kleine Pleiße bis zum Markkleeberger See – zeitnah realisierbar. Mehrpersonenboote, die auf der rund 1,4 Kilometer langen ursprünglich geplanten neu zu bauenden Kanal hätten fahren können, bleiben außen vor.

Henry Graichen, Andreas Berkner mit einem dicken Ordner voller erarbeiteter Wasserschlangen-Varianten und Karsten Schütze (von rechts nach links) stellten das neue Projekt vor. Quelle: Gislinde Redepenning

Synergien mit LMBV

Voraussetzung ist die Ertüchtigung der kleinen Pleiße, die ohnehin von der LMBV als Überschusswasserableitung für den Markkleeberger See hergerichtet werden muss. Jetzt ist die „Aufsattelung des Wassertourismus“ auf die derzeitigen Planungen der LMBV vorgesehen. Die zahlt aus ihrem Topf die Ertüchtigung, der touristische Bereich soll mit Hilfe von Mitteln des Freistaats gedeckelt werden. „Wir wollen mit der LMBV Synergien für eine finanzierbare Lösung finden“, sagte Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). Die Kosten für die Maßnahme würden sich im niedrigen siebenstelligen Bereich bewegen, vermutet Berkner. Jetzt beginnen die Planungen der technischen Details.

Große Lösung bleibt Ziel

„Wir behalten aber die große Lösung und Vorzugsvariante für Mehrpersonenboote im Blick“, unterstrich Graichen. Die Region bekenne sich nach wie vor zum „Wasserkurs fünf“, der vom Stadthafen Leipzig über den Elstermühlgraben und die Pleiße in den Markkleeberger See und von dort über die Kanuparkschleuse bis zur Magdeborner Halbinsel im Störmthaler See führen soll. Damit hätte man ein Alleinstellungsmerkmal und im wachsenden Tourismusgewerbe einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Von Gislinde Redepenning