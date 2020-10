Großpösna

Die Vorstellungen und Meinungen, wie die Magdeborner Halbinsel künftig entwickelt werden soll, gehen unter den Großpösnaern weit auseinander. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Rahmen der von der Gemeindeverwaltung initiierten Bürgerbeteiligung, die kürzlich ausgewertet wurde. Tobias Jaeck vom Zentrum für Sozialforschung Halle nannte einerseits Bedürfnisse nach naturnaher, ruhiger Erholung und andererseits Wünsche für Erlebnis-, Kultur- und Sportangebote. Um die unterschiedlichen Wünsche in Einklang zu bringen, so Jaeck, brauche es innovative Ideen und ein passendes Leitbild beziehungsweise Entwicklungskonzept.

Einigkeit über Naturnähe

Circa 50 geladene Bürger und Bürgerinnen, Gemeinde- und Ortschaftsräte, Mitarbeiter der Verwaltung und die bereits aktiven touristischen Akteure beteiligten sich bei der Ergebnispräsentation an der Diskussion über die künftige Gestaltung der Magdeborner Halbinsel. „In den anschließenden Nachfragen fanden sich unter den Anwesenden sowohl die Mahner, die erinnerten, dass es auch finanzierbar sein muss, als auch die generellen Skeptiker und Befürworter der unterschiedlichen Nutzungskonzepte“, berichtet Projektmanagerin Corinna Graf von der Leipziger Akademie für Lokale Demokratie, die den Bürgerbeteiligungsprozess von Anfang an begleitet.

Anzeige

Die Teilnehmer vertieften dann in sechs kleineren Runden jene Themen, für die die Befragung des Hallenser Zentrums noch keine ausreichenden Antworten herausgefunden hatte. Große Einigkeit habe dabei vor allem darüber geherrscht, dass die Nutzung der Halbinsel als Erholungsgebiet mit Kultur und Experimenten, Spielmöglichkeiten und Themenwanderwegen naturnah erhalten und angelegt werden und vor allem Familien aller Generationen eine unvergleichliche Ausflugsmöglichkeit bieten soll. Dies könnte zum Beispiel mit kleineren Festivals, einer Seebühne oder einer Seilbahn, sowie physikalischen Experimenten und einem Mehrgenerationenspielplatz umgesetzt werden.

Erholungsmagnet für Familien

Ebenfalls große Einigkeit habe bei der barrierefreien Erreichbarkeit und der Anbindung an den ÖPNV bei gleichzeitiger weitestgehender Autoarmut geherrscht. Auch spannende Ideen, wie Holzpontons zum Übernachten, Grillplätze oder eine Konzertwiese wurden diskutiert. „Noch passen nicht alle Vorschläge zusammen, doch der Wille war deutlich spürbar, so viele Zielgruppen wie möglich zu vereinen und dadurch die Magdeborner Halbinsel zum Familien-Erholungsmagneten zu machen“, bilanzierte Graf. Kaum noch eine Rolle habe das früher ins Gespräch gebrachte Golfressort gespielt.

„Insgesamt kann man sehr zufrieden sein mit dem bisherigen Verlauf des Beteiligungsprozesses“, zieht Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) ein erstes Fazit. Sie freue sich über die vielen kreativen Ideen und dennoch bodenständigen Vorschläge. Sie halte es auch für verständlich und durchaus normal, dass sich nicht in allen Punkten Einigkeit erzielen lasse.

In einer weiteren Gesprächsrunde sollen die nun vorliegenden Ergebnisse und Vorschläge gewichtet und bewertet werden. „Am Ende geht es darum, dem Gemeinderat ein tragfähiges Konzept zur Machbarkeitsprüfung in Auftrag zu geben, verbunden mit einem Leitbild für die Magdeborner Halbinsel, das am Ende für Investoren finanzierbar ist und die Bedürfnisse der Großpösnaer in einzigartiger Weise zusammenbringt“, fasst Graf das Ziel des Prozesses zusammen.

Von Olaf Barth