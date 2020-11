Markkleeberg

Aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung bleibt die Stadtbibliothek Markkleeberg bis auf Weiteres geschlossen. Die Ausleihfristen für alle entliehenen Medien werden verlängert, bis eine Rückgabe wieder möglich ist. Streamen und Stöbern im Online-Angebot sind möglich.

Derzeit keine Rückgabe möglich

Säumnisgebühren entstehen keine. „Von einer Rückgabe der Medien über den Briefkasten der Stadtbibliothek bitten wir Abstand zu nehmen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Vormerkungen bleiben erhalten. Die vorgemerkten Medien werden jedoch erst nach der Wiedereröffnung bereitgestellt.

Anzeige

Ausleihmöglichkeiten bestehen weiterhin über das Onlineangebot der Stadtbibliothek. Unter www.onleihe.de/saechsischerraum ist der Download von E-Books, E-Audios und E-Paper möglich. Für Geräte, wie E-Book-Reader, Tablets, PC, stehen mehr als 10 000 Medien zur Verfügung. Unter www.filmfriend.de können derzeit über 2 300 Filme, Serien und Dokumentation gestreamt werden.

Neulinge können Zugang kostenfrei testen

Auf die Onlineangebote können alle Nutzerinnen und Nutzer der Stadtbibliothek mit dem Bibliotheksausweis zurückgreifen. Wer noch keinen besitzt, kann einen befristeten kostenfreien Zugang ausprobieren. Interessierte können sich dazu per E-Mail unter der Adresse stadtbibliothek@markkleeberg.de registrieren lassen. Benötigt werden Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Ist die Anfrage bearbeitet, versendet die Stadtbibliothek eine Benachrichtigung über den freigeschalteten Zugang per E-Mail. Die Bearbeitung kann etwas Zeit in Anspruch nehmen – die Stadtbibliothek bittet um etwas Geduld.

Anmeldung auch per Post möglich

Auch für den Fall, dass die Antragstellung per E-Mail nicht möglich ist, aber dennoch ein Zugang zu den Onlineangeboten gewünscht wird, gibt es eine Lösung – per schriftlicher Nachricht über den Briefkasten der Stadtbibliothek, Geschwister-Scholl-Straße 2a.

Wer nach Ende der Schließzeit weiterhin Nutzerin oder Nutzer der Stadtbibliothek bleiben möchte, kann gegen Zahlung der Jahresgebühr auf die Angebote der Stadtbibliothek zurückgreifen. Ansonsten werden die Nutzerdaten gelöscht.

Bei Fragen ist die Stadtbibliothek telefonisch unter der Nummer 0341 3580727 von montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 11 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie per E-Mail unter der Adresse stadtbibliothek@markkleeberg.de erreichbar.

Von Gislinde Redepenning