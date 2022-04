Markkleeberg

Im Weißen Haus, dem Kulturtempel im Markkleeberger Agra-Park, herrscht Aufbruchstimmung. „Es geht wieder los“, frohlockt Lukas Sroka, stellvertretende Kulturamtsleiter der Großen Kreisstadt. Zwar ist das Weiße Haus eigentlich schon seit Februar wieder geöffnet, aber so richtig wollte sich der Besucherstrom bislang noch nicht einstellen. „Man hat die Unsicherheit der Menschen wegen der Corona-Regeln regelrecht gespürt“, hat er festgestellt und ist davon überzeugt, dass sich das ab Montag mit dem Wegfall weiterer Einschränkungen ändern wird.

Aus diesem Grund soll es in der kommenden Woche auch ein Novum geben. Mit einer Vernissage wird am 7. April um 19 Uhr eine Ausstellung eröffnet, die schon seit einigen Wochen läuft. „Die eigentlich im Februar geplante Veranstaltung musste wegen der Corona-Maßnahmen verschoben werden“, informiert Sroka. „Aber darüber sind wir im Nachhinein froh, weil es jetzt in die Aufbruchzeit des Neustarts passt.“

Triptychon mit Poseidon-Szenen

Die Leipziger Künstlerin Gudrun Petersdorff zeigt in ihrer Ausstellung „Ankerplätze … in ruhelosen Zeiten“ mit rund 30 Werken, vorwiegend Öl auf Leinwand, einen Querschnitt aus ihrem gesamten Schaffen. Das Thema ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich die breite Vielfalt der Motive bringen lasse, sagt sie. „Von einer kleinen Abteilung mit Stillleben angerichteter Speisen bis hin zu meinem jüngsten Gemälde, das auf 2 mal 1,70 Metern ein französisches Lavendelfeld zeigt, ist alles dabei“, macht die einstige Dozentin der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst neugierig.

Ein besonderer Anziehungspunkt für das Markkleeberger Publikum dürfte allerdings ein Triptychon sein. Das dreiteilige Gemälde fällt nicht nur wegen seiner künstlerischen Qualität oder der beeindruckenden Ausmaße von 3,50 mal 1,40 Metern ins Auge, sondern auch wegen des Motivs. Das im Jahr 2000 geschaffene Werk zeigt Szenen aus dem Markkleeberger Poseidon, als dieses noch als Bad genutzt wurde. Eigentlich wie geschaffen für den lokalhistorischen Esprit einer Markkleeberger Wohnzimmerwand, mit einem Katalogpreis von 11 300 Euro dann allerdings doch eher was für den Salon. Wie gut, dass man sich diesem und den anderen Werken im Weißen Haus dienstags bis donnerstags jeweils von 10 bis 17 Uhr ganz kostenlos nähern kann.

Von Rainer Küster