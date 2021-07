Markkleeberg: Bauprojekt der Bahn in der Kritik

Markkleeberg

Die Bauarbeiten der Deutschen Bahn zur Erneuerung der Stützwand entlang des Bahndamms in der Südstraße sorgen in Markkleeberg weiter für Zündstoff. Nach kritischen Äußerungen von Anrainern und Passanten direkt vor Ort sind jetzt auch in den sozialen Netzwerken Diskussionen mit teilweise heftigen Vorwürfen entbrannt. Im Zentrum der Kritiken stehen dabei Baumfällungen und das Entfernen von Sträuchern.

Mitunter wird auch bezweifelt, ob es überhaupt erforderlich sei, die alte Stützwand zu erneuern. Dass die Bahn nach Beginn der Bauarbeiten selbst überrascht gewesen sei, wie stabil das alte Gemäuer noch ist, dementiert der Bauherr entschieden. „Derartige Informationen entsprechen nicht der letzten Begutachtung der Stützwand“, teilt Jörg Bönisch, Sprecher der Deutschen Bahn, auf LVZ-Nachfrage mit.

Kontroverse Argumente

Die Kritiken hinsichtlich bereits gefällter und noch zu fällender Bäume sind hingegen schon schwerwiegender. Sie reichen von der „rigorosen Vernichtung eines etwa 100 Jahre alten Habitats“ bis hin zu Eingriffen in Brutgebiete von Vögeln und die Heimat unzähliger Insekten. DB-Sprecher Bönisch lässt dazu wissen: „Auf Bahngelände wurden bisher keine Starkbäume entfernt. Es wurden im Einvernehmen mit den jeweiligen Grundstücksbesitzern bisher fünf Bäume auf Privatgrundstücken gefällt, die eine Projektdurchführung behindert hätten.“ Darüber hinaus sei in Abstimmung mit der Stadt Markkleeberg lediglich ein Baum gefällt worden, „bei dem die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet war“.

Allerdings sei es möglich, so Bönisch, dass im Projektverlauf weitere Baumfällungen erforderlich werden können, was dann projektbegleitend dokumentiert werde. In diesem Zusammenhang weist die Bahn darauf hin, dass zum Ende der Baumaßnahme „unter Einhaltung der aktuellen DB Richtlinien und der Gehölzschutzsatzung der Stadt Markkleeberg“ Ersatzpflanzungen auf Grundlage eines landschaftspflegerischen Ausführungsplanes durchgeführt werden sollen.

Wer kontrolliert die Ersatzmaßnahmen?

Die Zweifel der Kritiker kommen in diesem Punkt allerdings nicht von ungefähr. Bereits im April hatte die CDU/FDP-Fraktion des Stadtrats unter dem Titel „Markkleebergs Stadtgrün sichern – Deutsche Bahn in die Pflicht nehmen“ in die gleiche Wunde gestochen. Unter anderem wurde die Kontrollierbarkeit der Ersatzmaßnahmen bezweifelt. Zwar wurde das Rathaus schließlich mit der Erarbeitung eines Berichts beauftragt, doch OBM Karsten Schütze (SPD) warnte bereits vorsorglich vor allzu hohen Erwartungen. Insbesondere bei der Kontrolle landschaftspflegerischer Maßnahmen der Deutschen Bahn sei die Stadt in vielen Fällen außen vor. Meist sei es Sache des Landkreises oder gar der Landesbehörden, stellte Schütze dar. Mitunter werde man da von einem Amt an das andere verwiesen und lande dann auch schon mal beim Eisenbahnbundesamt.

Zumindest im Fall der Stützwand an der Südstraße sind die Verantwortlichkeiten aber offenbar klarer geregelt. Bürgermeisterin Jana Thomas bestätigt jedenfalls: „Die Planungen der landschaftspflegerischen Ausführung sind der Stadt bekannt und mit uns abgestimmt. Sollten weitere Fällungen notwendig werden, ist der Landkreis Genehmigungsbehörde. Die Stadt ist zu beteiligen.“

Von Rainer Küster