Markkleeberg

Mit der Verkehrsfreigabe der Brücke „Feuriger Hengst“ wurde am Mkttwoch in Markkleeberg ein weiteres Projekt des Bergbausanierers LMBV abgeschlossen. Das neue Bauwerk mit einer Stützweite von rund 13,5 Metern überspannt im Osten der Stadt die Kleine Pleiße. Zwar ließ sich der Bauherr hinsichtlich der Kosten nicht mehr als einen „siebenstelligen Betrag“ entlocken, hatte dafür aber vorsorglich gut abgewogene Argumente mitgebracht, warum die Investition für das in einem gegenwärtig noch recht abgelegenen Teil der Möncherei befindliche Bauwerk dennoch wichtig ist.

„Die Kleine Pleiße dient im Seenkomplex Störmthaler und Markkleeberger See als Vorfluter“, ließ LMBV-Projektleiterin Anja Kägler wissen. Über den kleinen Flusslauf werde das Überschusswasser aus den Seen in die Pleiße geleitet. In diesem komplexen Gewässerverbund stellte die alte Brücke bislang ein Abflusshinderniss dar, machte Kägler auch anhand einiger Fotos aus den vergangenen Jahren deutlich.

Hochwasserschutz und künftige Perspektiven

Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) ging hinsichtlich der Bedeutung der Brücke noch ein ganzes Stück weiter. „Für den Hochwasserschutz in Markkleeberg-Ost ist dieses Projekt immens wichtig“, betonte er. „Zugleich ist es aber auch eine Investition in die Zukunft. Die Stadt Markkleeberg hat vor, dieses Areal perspektivisch einer Entwicklung zuzuführen“, kündigte er an und ließ dabei den Begriff „Gartenschau“ fallen. An diesem Punkt schloss sich dann für die Anwesenden auch der Kreis zu den historischen Ursprüngen der Brücke und ihres Umfeldes.

So verfallen war die Brücke „Feuriger Hengst“ zuletzt. Quelle: Andre Kempner

Während der Agra war die Brücke früher ein wichtiges Bindeglied zwischen den Ausstellungsorten zu beiden Seiten der Kleinen Pleiße und entsprechend stark frequentiert. Diese Bedeutung hat der Übergang inzwischen verloren und wird deshalb heute vorwiegend von Spaziergängern genutzt. Geblieben ist aus jener Zeit nur noch die Bezeichnung der Brücke und genau die stellte die Beteiligten lange Zeit vor ein Rätsel. Erst in den letzten Tagen gelang es Stadthistoriker Michael Zock nach intensiven Recherchen, das Geheimnis um den „feurigen Hengst“ zu lüften.

Rätsel um den „feurigen Hengst“ gelöst

„Es war eine sehr grüne Freiluftgaststätte, deren Öffnungszeiten meist an Agra-Termine gebunden waren“, hat Zock herausgefunden. „Sie war perfekt gelegen und vom Haupteingang Dölitz leicht zu erreichen.“ Die Gaststätte sei in den 1990er-Jahren abgerissen worden. Ob die Gaststätte wirklich „Zum feurigen Hengst“ hieß oder nur vom Volksmund so getauft wurde, lässt sich aktuell nicht belegen, aber wie es zum Namen kam, dafür hat der Historiker eine plausible Erklärung. „Damals gab es hier zahlreiche Veranstaltungen. Neben Windhundrennen wurden auch Reit- und Springturniere durchgeführt, die bei den Besuchern sehr beliebt waren.“ Schließlich hat Zock in seinem Archiv dann auch einen Beleg gefunden. Auf einem kleinen Werbeflyer aus dem Jahr 1957 ist ein feuriger Hengst beim Sprung über ein Hindernis auf dem Agra-Gelände zu sehen.

Von Rainer Küster