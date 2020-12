Markkleeberg

Obwohl es schon vor über 30 Jahren abgerissen wurde, hat es ein fast schon vergessenes Gebäude aktuell wieder in die Hitliste der Markkleeberger Gesprächsthemen geschafft. Es handelt sich um die Turnhalle der einstigen Sportanlage „An der Lauer“. Das bis 1932 von Mitgliedern des VfL Gautzsch errichtete Bauwerk ist, wie der gesamte Sportpark, Ende der 1980er-Jahre dem Tagebau Cospuden zum Opfer gefallen. Zwar wurde mit dem heutigen Sportpark „ Camillo Ugi“ ein Ersatz geschaffen, aber dem fehlt eine solche Halle. Dieser Umstand bringt jetzt, mehr als drei Jahrzehnte später, die Mühlen in den Ämtern zum Mahlen.

Abriss als Folge des Bergbaus

Als der Markkleeberger Stadtrat im Oktober über Sanierungsmaßnahmen im Ugi-Park entscheiden musste, stand als optionale Maßnahme auch der Neubau einer Leichtathletik-Halle für rund 5,6 Millionen Euro auf der Wunschliste. Allerdings wurde dieser Punkt ganz schnell ausgeklammert. Der Grund: Die Stadt geht davon aus, das Projekt nicht selbst finanzieren zu müssen. Da es sich beim Abriss des alten Gebäudes um eine Folge des Kohlebergbaus handelte, sieht das Rathaus die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft ( LMBV) in der Pflicht. „Der Rechtsvorgänger der LMBV hat die Turnhalle abgerissen und sie nicht ersetzt“, sagt OBM Schütze und ist überzeugt: „Die LMBV kann nach Bundesberggesetz nachträglich zum Ersatz verpflichtet werden.“ Eine erste „vorsichtige Anfrage“ bei der LMBV Anfang 2019 stimmte Schütze zunächst optimistisch, in der Zwischenzeit hat die Stimmungslage allerdings ein paar Dämpfer erhalten.

Auf diese Passage in einem Protokoll des Rates des Bezirkes Leipzig vom 28. Dezember 1988 stützt der Optimismus in Markkleeberg: Hier ist von einer Ersatzinvestition die Rede. Quelle: TSG Markkleeberg, Repro: Rainer Küster

Nur wenig Bildbeweise

So gibt es zum Beispiel kaum noch bildhafte Nachweise dafür, dass es die Halle zu besagter Zeit überhaupt noch existiert hat. Das jüngste Foto, auf dem das Gebäude zu sehen ist, stammt aus der Zeit des Umbaus der Sportanlage an der Lauer Anfang der 1960-er Jahre. Das erstaunte auch Schütze, zumal mit Chemie Markkleeberg ein DDR-Zweitligist dort spielte, was allein jede Menge Pressefotos vermuten lässt.

Die Turnhalle des Vfl Gautzsch an der Lauer: Der Schnappschuss zeigt den Bau des Fundaments im Jahre 1930. Im Hintergrund steht bereits das Gebäude, in dem sich später im Sportplatz an der Lauer die Umkleidekabinen befanden. Quelle: TSG Markkleeberg, Repro: Rainer Küster

Wendewirren

„Das ging in der Wendezeit alles den Bach runter“, weiß Rainer Leipnitz, Vereinsvorsitzender der TSG Markkleeberg. Er war es dann auch, der nach intensiven Recherchen stichhaltige Beweise für Existenz und Dimension des Gebäudes sowie den Grund des Abrisses fand. Auf letzteren stieß er in einem Beschluss des Rates des Bezirkes Leipzig aus dem Jahr 1988. Darin heißt es: „Über die Einordnung der Ersatzinvestition für die 1989 zu devastierende Sporthallenfläche ist mit dem Fünfjahrplan 1991 – 1995 zu entscheiden.“

Fünfjahrplan dauert länger

Karsten Schütze lächelt verschmitzt und meint: „Auf diesen Fünfjahrplan warten wir nun schon seit 30 Jahren.“ Damit hat er aber schon das nächste Problem angesprochen. Denn so ganz stimmt das mit der Wartezeit nicht. Zwischenzeitlich war die Halle tatsächlich aus dem kollektiven Bewusstsein der Stadt Markkleeberg verschwunden. Erst vor acht Jahren hat Rainer Leipnitz das Thema wieder aus den Archiven geholt und seither „mindestens einmal im Jahr mahnend darauf hingewiesen“. Zudem ist er auf einen Planungsentwurf für den Ugi-Sportpark aus dem Jahre 1981 gestoßen, in dem eine neue Halle auf der gegenüberliegenden Seite der Städtelner Straße vorgesehen war.

Wieso erst jetzt?

Jetzt muss die Stadtverwaltung gegenüber dem Sächsischen Oberbergamt Freiberg und der LMBV glaubhaft erläutern, warum man erst nach 30 Jahren feststellt, dass eine Halle fehlt. Den Grund dafür hat man in Markkleeberg in den Wirren der Wendezeit ausgemacht. „Da hatte man hier andere Dinge im Kopf als eine neue Sporthalle“, ist Rainer Leipnitz überzeugt und Karsten Schütze schlussfolgert: „Irgendwann hatte das dann keiner mehr auf dem Schirm.“

Das Innere der Sporthalle des Vfl Gautzsch an der Lauer. Die Aufnahme entstand bei der Dokumentation des Innenausbaus Anfang der 1930er-Jahre. Quelle: TSG Markkleeberg, Repro: Rainer Küster

Welche Rolle spielte Halle früher?

Aber das reicht nicht, um den Bergbausanierer LMBV für die Investition von fast sechs Millionen Euro zu erwärmen. „Unter anderem wird jetzt ein Fachgutachten gefordert, in dem wir auch darlegen müssen, welche Bedeutung die Sporthalle zu DDR-Zeiten hatte und wie groß das öffentliche Interesse aus heutiger Sicht ist“, erklärt Schütze. Dabei hat er auch einige Anmerkungen aus Freiberg im Hinterkopf, die auf eher verhaltenes Interesse an der Finanzierung eines Neubaus hindeuten. Unter anderem sei das Rathaus mit der Aussage konfrontiert worden, dass einzelne Sporthallen woanders auch ohne Kohlebergbau zusammengefallen seien.

Mit den wenigen, aber schwergewichtigen Dokumenten im Rücken, ist man im Rathaus optimistisch, die LMBV zur Schaffung eines Ersatzneubaus bewegen zu können. Karsten Schütze gibt sich kämpferisch: „Es handelt sich um eine bislang nicht eingelöste Pflicht.“

