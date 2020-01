Wenn Umweltschutz und Stadtentwicklung aufeinanderprallen, kommt es zwangsläufig zu umstrittenen Entscheidungen. Eine Bürgerinitiative wehrt sich schon jetzt in einem offenem Brief gegen Bauvorhaben, die der Stadtrat zugunsten einer Siedlungsabrundung in der Weintechsenke beschließen könnte.