Markkleeberg: CDU-OBM-Kandidat gegen Erhöhung der Grundsteuer

Trotz sengender Hitze waren am Sonntagnachmittag rund 25 Interessenten zur Fahrradkirche Zöbigker gekommen, um Karsten Tornow, den Oberbürgermeister-Kandidaten der CDU, auf seiner kleinen Pilgerwanderung zu begleiten. Da die Route größtenteils durch die Neue Harth verlief, war der Spaziergang unter Bäumen letztendlich auch weniger schweißtreibend als zunächst befürchtet.

Fragen stellen, Hinweise geben

Wer auf dem Pilgerweg „Via Imperii“ mit dabei war, nutzte die Gelegenheit, um dem Kandidaten Fragen zu stellen, Hinweise zu geben und oder Erwartungen zu äußern. So wies ein Markkleeberger beim Blick auf die Bäume darauf hingewiesen, dass in der Großen Kreisstadt kaum Gehölzpflege betrieben werde. Andere kritisierten illegale Müllablagerungen und die zunehmende Verschmutzung der Stadt. Auch Radwege waren ein großes Thema. „Hier stand vor allem die Sicherheit der Kinder im Mittelpunkt“, resümierte Tornow. Trotz des Aufenthaltes inmitten der Natur war auch das Stadtzentrum immer wieder Gegenstand der Gespräche. Mancher will dort einen Stillstand ausgemacht haben. Eine Ansicht, die der 52-jährige Tornow teilt. „Ein echtes Stadtzentrum gibt es in Markkleeberg nicht. Deshalb muss die Mitte konsequent weiterentwickelt werden“, gab er als Zielstellung aus.

Herausforderer will weiterentwickeln

Weiterentwicklung – dieser Begriff fiel auf der rund 3,7 Kilometer langen Tour recht oft und zählt zuden programmatischen Schwerpunkten Tornows. „Die Stadt Markkleeberg befindet sich in einem guten Zustand“, lobte er. Aber es reiche nicht, diesen Status zu verwalten, sondern es müssten Entwicklungsprozesse in Gang gesetzt werden. Eine engere Verknüpfung von Wirtschaft und Vereinen sei dabei ein wichtiger Faktor, „um Kräfte und Interessen zu bündeln“. Überhaupt seien die Markkleeberger Vereine mit ihren insgesamt rund 6400 Mitgliedern eine bedeutende gesellschaftliche Größe. „Die Bürger wollen mitgenommen und in Entscheidungsprozesse einbezogen werden“, hat der OBM-Bewerber festgestellt. Es gebe Dinge, die sollten nicht „von oben“ entschieden werden, antwortete er auf eine Frage zu Tempo 30 in Wohngebieten. „Warum sollte so was nicht durch einen Bürgerentscheid geklärt werden?“

Profil schärfen, Standpunkte deutlich machen

Als Herausforderer bei der OBM-Wahl am 20. September nutzte Tornow die Wanderung nach Gaschwitz auch, um sein Profil zu schärfen und Standpunkte deutlich zu machen. So sagte er vor dem Hintergrund des in Sachsen geplanten Grundsteuermodells: „Hier können Sie mich beim Wort nehmen: Mit Tornow wird es in Markkleeberg keine Erhöhung der Grundsteuer geben!“ Er habe dahingehend bereits Gespräche auf Landesebene geführt und wolle die im Freistaat auf den Weg gebrachte Länderöffnungsklausel nutzen.

Ex-Kicker Steffen Freund kommt

Am Zielort hieß es dann: „Auf ein Getränk mit Karsten Tornow“. Dabei gab der Kandidat seine weiteren Tour-Daten bekannt. Höhepunkte sind eine Veranstaltung am 2. September in der Orangerie Gaschwitz mit Ex-Fußballnationalspieler Steffen Freund und ein Weltrekordversuch am 5. September im Ugli-Sportpark. „Unter dem Motto ‚Generationen vereinen‘ wollen wir das weltweit größte leuchtende menschliche Herz bilden“, machte Tornow neugierig.

