Der Markkleeberger Karsten Tornow (52), Unternehmer und Sportförderer, wurde am vergangenen Wochenende im Rahmen der Nominierungsversammlung einstimmig zum Kandidaten der CDU für die Oberbürgermeisterwahl am 20. September gewählt.

Unterstützung auch von der FDP

Unterstützung findet er auch in den Reihen der FDP. „Neben seinen unternehmerischen Erfahrungen bringt Tornow Kompetenzen in den Bereichen Pflege, Soziales und Sport ein“, erklärt Christian Funke, Vorsitzender der CDU Markkleeberg. „Nach einer Ausbildung zum Krankenpfleger und Kfz-Schlosser studierte er Sport und Freizeitpädagogik, entdeckte sein Vertriebstalent und baute als Führungskraft mehrere Filialen in Mitteldeutschland auf.“

Wirtschaft trifft Sport

Als ehemaliger Zehnkämpfer initiierte er vor sechs Jahren gemeinsam mit Eiskunstläuferin Katarina Witt und Champions-League-Gewinner Steffen Freund die Kampagne „Wirtschaft trifft Sport“, die regelmäßig engagierte Sportler und Leistungsträger der Wirtschaft zusammenbringt. Seit 30 Jahren berät er Firmen und private Haushalte – daher kennt er die Wünsche, Ziele und Sorgen der Menschen.

Liebenswerte Stadt mit Perspektiven

Tornow hat sich im letzten Jahr in eine Markkleebergerin verliebt, ist von Leipzig zu ihr gezogen und lebt seither mit insgesamt vier Kindern in einer Patchworkfamilie. Das Haus, in das er mit seiner Lebenspartnerin eingezogen war, brannte kurz darauf fast aus. Der Schicksalsschlag hat das Paar nur noch weiter zusammengeschweißt. „ Markkleeberg ist eine besonders schöne und liebenswerte Stadt mit einer hochinteressanten Geschichte, wundervoller Natur und tollen Perspektiven“, hat Tornow schnell festgestellt.

Gemeinsam mit den Markleebergerinnen und Markkleebergern möchte er Visionen entwickeln und die Stadt für die Zukunft wirtschaftlich, kulturell und sportlich als Mehrgenerationenprojekt und Pilotregion gestalten.

Offener und respektvoller Umgang

Die zukünftigen Herausforderungen für Markkleeberg sieht Karsten Tornow vor allem in der Ansiedelung von mehr Wirtschaft, in der Modernisierung und in einem vernünftigen Verkehrskonzept. „Gelder aus Dresden und Berlin lassen sich nur mit den richtigen Konzepten akquirieren“, betont er. Als Bürgermeisterkandidat möchte er einen offenen und respektvollen Umgang aller Bürgerinnen und Bürger für die gemeinsamen Ideen und Vorschläge erreichen. Vom Mittwoch, 1. Juli, an ist er mit einem offenen Ohr persönlich im Rahmen einer Bürgersprechstunde für alle Interessenten da. Sein Büro befindet sich im Markkleeberg-Center in der Kirschallee 1, Zimmer 326. Sprechzeiten sind immer donnerstags von 16 bis 20 Uhr und nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 0162 548 45 22.

Von Gislinde Redepenning