Thomas Katrozan (40) sorgte 2016 bei „Deutschland sucht den Superstar“ für Furore, als er auf dem dritten Platz landete. Sein Markenzeichen: Dreadlocks bis zum Boden. Der Musiker startet gerade beim digitalen Markkleeberger „SecondRadio“ von Angelika Pörsch eine Blitzkarriere als Hörfunk-Moderator.

Lob von Bohlen

„Angefangen hat er als Rastamann. Nun singt er alle Nummern kreuz und quer durch den Rockzirkus – eine wahnsinnige Weiterentwicklung“, hatte Pop-Titan Dieter Bohlen damals gelobt. Auf einer Jamaika-Reise war bei Katrozan die Faszination für die Rastafari-Philosophie entfacht und die Liebe zum Reggae bestärkt worden. Außerdem wurden dort die Dreads eingedreht. Auf und in seinem Kopf blieb in der Karibik also nichts mehr, wie es vorher war.

Begeisterung bei Chefin

Sein erster Auftritt im Markkleeberger Tonstudio war ebenfalls ein voller Erfolg – die Resonanz der Fans auf allen sozialen Medien ermutigend. „Ich wollte schon immer mal Radio machen“, freut sich Katrozan. „Interviews habe ich schon viele gegeben. Selbst als Moderator hinter dem Mikro zu sitzen, ist eine ganz andere Nummer.“ Der ursprüngliche Plan einer monatlichen Sendung wurde schnell zugunsten eines wöchentlichen Auftritts jeweils sonntags von 17 bis 18 Uhr gekippt. „Es ist einfach toll, mit ihm zu arbeiten“, schwärmt Angelika Pörsch, die ein großes Herz für Künstler hat, gerade wenn sie nicht schon aus Funk und Fernsehen bekannt sind. Sie räumt auch Newcomern gern die Möglichkeit ein, sich zu präsentieren, denn die Radiomacherin sendet mit ihrem Team rund um die Uhr Musik auch abseits des Mainstreams.

Kämpfer mit Kreativität

Thomas Katrozan ist jetzt der Neue unter den alten Moderatoren-Hasen. „Eine Bereicherung für uns“, findet Angelika Pörsch. Und für Katrozan, der wie so viele freischaffende Künstler unter den Auftrittsverboten der Corona-Pandemie leidet. Neben seinem Beruf als Tontechniker hat er eigene Bandprojekte vorangetrieben. In Leipziger Bars, Clubs und Hinterhöfen war er mit seinen Rockabillies „Captain Katze“ anzutreffen. Sein großer Vorteil: Er ist nicht nur musikalisch kreativ. „Ich war schon immer selbstständig, bin handwerklich nicht ganz unbegabt und habe mich schon immer durchgekämpft“, erzählt er.

Ebbe in Kasse

Eigentlich wäre der Leipziger gerade in der Hauptsaison der Volksfeste und Festivals mit Band unterwegs, bis rauf zur Ostsee. Wenigstens bei kleineren Events wie Hochzeiten darf er wieder auftreten. Balkon-Konzerte und live übertragene Sessions über Facebook und Instagram waren während des Lockdowns „keine schlechte Schule“, sagt Katrozan. Sie spülten aber kein Geld in die Haushaltskasse des zweifachen Vaters, der mit Freundin Mandy sowie Leopold (6) und Tamino (3) in Lindenau lebt. Die Kinder sind nach dem Vater von Wolfgang Amadeus Mozart und dem Prinzen aus Mozarts Oper Zauberflöte benannt – bei Katrozans Vorliebe für Reggae hätte man eher Namen wie Bob, Jimmy, Ziggy oder Lee erwartet. „Reggae Fieber“ heißt jedenfalls seine neue Sendung in Angelika Pörschs DAB-Radio. Das steht für „Digital Audio Broadcasting“ und garantiert einen glasklaren Empfang.

Von Gislinde Redepenning