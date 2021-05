Markkleeberg

Vincent Langer strahlt mit der Sonne um die Wette: „Das Wetter ist perfekt und die Windvorhersage passt!“ Der dreifache Weltmeister im Windsurfen verbringt dieses Wochenende am Cospudener See. In einem dreitägigen Workshop macht er interessierte Hobby-Surfer mit den neuesten Entwicklungen vertraut, bringt ihnen die derzeit angesagten Techniken bei und hat auch individuelle Tipps im Gepäck. „Die Voraussetzungen hier am Cossi sind unfassbar“, schwärmt der 34-Jährige. „Die Infrastruktur ist überragend und die Windverhältnisse für einen Binnensee einmalig.“ Zweimal im Jahr komme er zum Camp an den Cospudener See und er freue sich jedesmal riesig darauf.

In diesem Jahr sollte das Event eigentlich mit der offiziellen Eröffnung des „Surfshop 24“ seines Freundes Klaus Tiefenbacher verbunden werden. „Das muss wegen der Corona-Beschränkungen leider ausfallen“, bedauert der Inhaber des nach eigenen Angaben größten deutschen Online-Shops für Surfzubehör. Im Januar ist er damit von Brandis ins Gewerbegebiet Wachau umgezogen. „Hier habe ich über eintausend Quadratmeter zur Verfügung und kann neben dem Online-Handel auch Kunden direkt vor Ort beraten und bedienen“, freut sich der gebürtige Heidenheimer, der seit 10 Jahren auch mit einer mobilen Surfschule im Neuseenland unterwegs ist.

Von Rainer Küster